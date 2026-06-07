Kosovas parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās vadībā Kurti partija
Foto: AP Photo/Visar Kryeziu
Kosovas parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās vadībā Kurti partija.
Pasaulē

Kosovas parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās vadībā Kurti partija

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Kosovas parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās vadībā izvirzījusies premjerministra Albina Kurti kreisi centriskā partija "Vetevendosje", liecina nobalsojušo vēlētāju aptaujas.

Kosovas parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās vadībā K...

"Vetevendosje" izcīnījusi mazliet vairāk par 40% balsu, liecina trīs lielāko Kosovas mediju veiktās nobalsojušo vēlētāju aptaujas. Tas ir par aptuveni desmit procentpunktiem mazāk, nekā "Vetevendosje" izcīnīja iepriekšējās vēlēšanās decembrī, un partijai nāksies meklēt sabiedrotos, lai izveidotu valdību.

Jau ziņots, ka Kosovā šodien notika parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas, kas bija jau trešās nedaudz vairāk nekā gada laikā.

Vēlēšanas nācās izsludināt pēc tam, kad Kosovas parlaments aprīlī nespēja ievēlēt prezidentu.

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