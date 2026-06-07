Rīgā daļēji ierobežos satiksmi reklāmas klipa filmēšanas laikā.
Runā Rīga
Šodien 19:25
Nedēļas sākumā filmēšanas dēļ Rīgā ierobežos satiksmi
Sakarā ar reklāmas klipa filmēšanu 8. un 9. jūnijā, vairākās Rīgas ielās tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi.
Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas aizliegums:
- 8. jūnijā plkst. 7:00–19:00 – Tērbatas ielas abās pusēs, posmā no Tallinas ielas līdz ēkām Tērbatas ielā 86 un 93.
- 8. jūnijā plkst. 16:00 līdz 9. jūnijam plkst. 19:00 – Olgas ielas labajā pusē, posmā no Nometņu ielas līdz Ernestīnes ielai; Lavīzes ielas abās pusēs, posmā no Olgas ielas līdz Viļa Plūdoņa ielai.
- 8. jūnijā plkst. 16:00 līdz 9. jūnijam plkst. 23:00 – Eduarda Smiļga ielas kreisajā pusē, posmā no Bāriņu ielas līdz ēkai Eduarda Smiļģa ielā 31.
Īslaicīgi satiksmes ierobežojumi:
- 9. jūnijā plkst. 15:30–20:30 – nepieciešamības gadījumā līdz 5 minūtēm tiks ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība Olgas ielā.
Par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu filmēšanas vietās atbildīgajiem uzdots rūpēties noteiktajā laikā.
Autovadītājiem un iedzīvotājiem ieteicams plānot maršrutus, ņemot vērā īslaicīgos un ilgstošos satiksmes ierobežojumus.