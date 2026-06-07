"Lai premjers pārbauda sava kabineta atvilktnes!" Pūce sniedz padomu Kulbergam
Valsts tiešā līdzdalība ekonomikā Latvijā nevis sarūk, bet pieaug, un valsts un pašvaldību uzņēmumi aizņem aizvien lielāku daļu no ekonomikas – TV24 priekšvēlēšanu diskusijā “Runāsim atklāti!” secina “Latvijas attīstībai” priekšsēdētājs Juris Pūce. “Man ir konkrēts padoms Kulbergam, ko tagad nododu caur Aivu Vīksnu: lai jaunais premjers atrod sarakstu ar izvērtējumu, ko savulaik Kariņš ielika sava kabineta atvilktnē. Lai Kulbergs paskatās savā kabinetā, ko tagad visiem rāda, varbūt kaut kur atvilknē tas saraksts ir.”
Uzņēmēji tiecas uz lielāku peļņu, konkurences veicināšana ir valsts pienākums, bet prakse liecina, ka valsts un pašvaldību uzņēmumi aizņem aizvien lielāku daļu no ekonomikas, un mēs ne no viena nespējam tikt vaļā – diskusijā norāda Pūce un spriež, ka tā nepavisam nav pozitīva tendence mūsu ekonomikā. “Mēs desmit gadus diskutējam, vai Rīgai vajag vai nevajag “Rīgas namu pārvaldnieku” un nevaram atbildēt. Tallinā tādas pārvaldības nav, bet mums vajag!”
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna (AS) viņam piekrīt un uzsver, ka valstij ar uzņēmējdarbību nav jānodarbojas. “Jā, Latvijā šī valsts intervence ir liela, mums ir 70 valsts un pašvaldību uzņēmumu, mēs runājām un Kulberga kungs piekrīt, ka ir jātaisa revīzija, to neviens neapšauba. To darīs. Uzņēmējdarbībā tāpat kā mežā ir jābūt savai ekosistēmai. Latvijā ir lielie, mazie un vidējie uzņēmumi un mazajiem visgrūtākais sākumā ir tieši birokrātija. Katram ir jābūt savai vietai.”
Pūce piemin premjera Krišjāņa Kariņa laiku un teic: “Man ir konkrēts padoms Kulbergam, ko tagad nododu caur Aivu: lai jaunais premjers atrod sarakstu ar izvērtējumu, ko savulaik Kariņš ielika sava kabineta atvilktnē. Lai Kulbergs paskatās savā kabinetā, ko tagad visiem rāda, varbūt kaut kur atvilknē tas saraksts ir.”