Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
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Šodien 19:04
Zelenskis ieradies Lielbritānijā uz tikšanos ar Makronu, Mercu un Stārmeru
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien ieradies Lielbritānijā, lai tiktos ar Francijas, Vācijas un Lielbritānijas līderiem.
"Šodien esmu Lielbritānijā. Mums paredzētas divpusējās sarunas ar [Lielbritānijas premjerministru] Kīru [Stārmeru], kā arī tikšanās "E3 plus Ukraina" formātā ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu un (..) Stārmeru," sociālajā tīklā "Facebook" paziņoja Zelenskis.
Francijas prezidenta kanceleja piektdien norādīja, ka šī tikšanās būs iespēja turpināt koordinēt kopīgo darbu, lai nodrošinātu atbalstu Ukrainai un pastiprinātu spiedienu uz Krieviju.
"Šī tikšanās būs arī iespēja izvērtēt paveikto darbu, jo īpaši Labas gribas koalīcijas ietvaros, cenšoties panākt taisnīgu un ilgstošu mieru Ukrainā un Eiropas kontinentā," norādīja Elizejas pils.