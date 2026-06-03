“Sekss un lielpilsēta” siržu lauzējs pēc trīs gadu pauzes atgriežas kameras priekšā - fani viņu knapi atpazīst
Pirms trim gadiem seriāla “Sekss un lielpilsēta” zvaigzne Džeisons Lūiss pazuda no Holivudas uzmanības centra pēc tam, kad kļuva slavens kā Samantas Džounsas draugs Džerijs “Smits” Džerods. Tagad 54 gadus vecais aktieris atkal parādījies publiski — un viņa izskats ir krietni mainījies, salīdzinot ar laiku, kad viņš filmējās kulta seriālā.
Nesenā reklāmas kampaņā alkoholisko dzērienu zīmolam “Owl’s Brew” Džeisons atgriezās pie sava atmiņā palikušā tēla. “Ir pagājis kāds laiciņš kopš gaumīgajiem reklāmas plakātiem un dažām vēlā vakara sērijām, ko jūs, iespējams, redzējāt,” viņš saka “Instagram” publicētajā video.
Video aktieris redzams ar īsiem, uz aizmuguri piegludinātiem brūniem matiem — pilnīgi atšķirīgi no garajiem blondajiem matiem, ar kuriem viņš kļuva pazīstams “Sekss un lielpilsēta” laikā.
“Daudz kas joprojām ir pa vecam. Joprojām labi izskatos fotogrāfijās. Atkal filmējos kampaņās,” viņš piebilst. Tad viņam garām paiet aktrise, kas līdzinās Kimas Ketrelas atveidotajai Samantai — ar tādu pašu ikonisko blondo karē frizūru. “Joprojām man ir savs tips,” viņš nosaka.
Video ir arī rotaļīga atsauce uz vienu no seriāla neaizmirstamākajiem brīžiem, kad Samanta meta suši Smitam. Aktieris izdevumam atzina, ka atsauces uz viņa tēlu bijušas “ļoti jautras”. Viņš piebilda: “Ja tu nevari pasmieties pats par sevi, tad, iespējams, neesi īsti pieaudzis.”
Džeisons seriālā atveidoja Smitu sestajā un pēdējā oriģinālseriāla sezonā. Vēlāk viņš pie šīs lomas atgriezās 2008. gada filmā “Sekss un lielpilsēta” un tās 2010. gada turpinājumā. Pēdējos gados viņš filmējies arī seriālā “Midnight, Texas”, filmā **“Palm Swings” un piedalījies 2022. gada šova “Dancing with the Stars” sezonā.
Aktieris, kurš pašlaik dzīvo Kostarikā, maijā atgriezās sociālajos tīklos, lai dotu mājienu par savu jauno projektu.
“Pirms trim gadiem es apklusu. Ne tāpēc, ka man nebūtu ko teikt, bet tāpēc, ka man bija kaut kas jādara,” viņš sacīja video, pastaigājoties pa pludmali. “Tāds radošs darbs, kas neatstāj vietu gandrīz nekam citam. Un es ar to samierinājos. Tagad esmu pietiekami tālu ticis, lai šķistu, ka ir laiks atkal parādīties un padalīties ar to, pie kā esmu strādājis. Vairāk — drīzumā,” viņš piebilda.
Dažas dienas pēc atgriešanās aktieris atklāja, ka laikā, kad bija prom no Holivudas, viņš strādājis pie sava nākamā projekta — deviņu grāmatu fantāzijas sērijas rakstīšanas.