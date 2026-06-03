Lielais vasaras “Māja Laukos” numurs ir klāt!
Vasaras “Māja Laukos” numurs ir klāt ar jauniem ciemošanās stāstiem, dārzu iedvesmu, remonta idejām un praktiskiem padomiem sezonai, kad visvairāk dzīvojam ārā. Šis numurs ir par un ap vasaru visā tās burvībā: par vietām, kurās gribas būt, par mājām, kas atjaunotas ar pacietību un sirdssiltām rūpēm, dārziem, kas tiek iekopti gadiem ilgi un par risinājumiem, kas noder gan ikdienas darbos, gan svētku brīžos.
Šajā numurā dodamies uz Raiskumu, kur sena muižas klēts ezera krastā pārtapusi par neparastu dzīvojamo māju ar Toskānas noskaņu. Šajā stāstā parādīsim, cik lielu drosmi prasa ķeršanās pie sarežģītas ēkas, saglabājot tās vēsturisko raksturu un vienlaikus pielāgojot mūsdienīgai dzīvošanai.
Viesojamies arī AuGustes iedvesmas dārzā - plašā, krāšņi ziedošā vietā Saulkrastu pusē, ko Laura Dance ar ģimeni veido kā dārzu pastaigām, svētkiem un fotosesijām. Šī vieta parāda, cik daudz darba, plānošanas un neatlaidības patiesībā slēpjas aiz skaistām dārza ainavām.
Numurā pievēršamies arī interjeram un remonta tēmām. Skaidrojam, kā mājās ieviest vintage akcentus, lai tie izskatītos gaumīgi un mūsdienīgi, nevis nejauši sakrāti. Tāpat runājam par kaļķa apmetuma atgriešanos. Tas ir dabīgs, elpojošs materiāls, kas arvien biežāk parādās gan vēsturisku ēku atjaunošanā, gan mūsdienīgos interjeros.
Tiem, kuri domā par mazāku un vienkāršāk pārvaldāmu mājokli, piedāvājam divas tiny house pieredzes. Vai nelielā platībā iespējams ērti dzīvot, uzņemt ciemiņus un pavadīt laiku laukos visos gadalaikos? Pieredzes rāda, ka svarīgākais ir nevis kvadrātmetru skaits, bet pārdomāts plānojums un skaidra izpratne par to, kas ikdienā patiešām vajadzīgs.
Praktiskajā daļā - lietus ūdens uzkrāšana un izmantošana dārzā, lauku kāzu plānošanas klupšanas akmeņi, kā arī grilēšanas receptes un padomi vasaras galdam. Viss, kas noderēs, lai sezona būtu ne tikai skaista, bet arī gudri un ērti saplānota.