IIHF atgriež Baltkrieviju U-18 pasaules čempionātā, kurā piedalās arī Latvija
Baltkrievijas jaunā maiņa var atgriezties sacensību apritē.
Jauns.lv/LETA

Baltkrievijas U-18 vīriešu hokeja izlase nākamajā sezonā varēs atgriezties elites divīzijā, kur spēlēs arī Latvijas jaunieši, lēmusi Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF).

Agresorvalsts Baltkrievija būs pārstāvēta arī sieviešu čempionātos pieaugušo un U-18 grupā, šīm izlasēm startējot pašās vājākajās divīzijās, kur Latvija nespēlē.

Plānots, ka U-18 čempionātā, kas nākamgad notiks ASV, Baltkrievijas hokejisti cīnīsies B apakšgrupā ar Slovākiju, Čehiju, Kanādu un Somiju. Latvija spēlēs A grupā ar Zviedriju, ASV, Dāniju un Norvēģiju.

Janvārī IIHF pagarināja spēkā Krievijas un Baltkrievijas diskvalifikāciju arī uz 2026./2027. gada sezonu, taču apsvēra šo valstu jaunatnes izlašu atgriešanos. Krievija jau paziņojusi, ka šo diskvalifikācijas pagarināšanu apstrīdēja IIHF disciplinārajā komitejā, kas lēmusi par labu krieviem. Pagaidām tas gan nenozīmē tās atgriešanos starptautiskajos turnīros. 

