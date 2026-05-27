"Vārdi var novest līdz pašnāvībai," - režisora Mārtina Skorsēzes meita satriekta par saņemto naidu
Leģendārā režisora Mārtina Skorsēzes meita Frančeska reaģējusi uz ļaunajiem komentāriem internetā, kas izskanējuši pēc tam, kad tika paziņots, ka viņa pievienosies seriāla "Smita kungs un kundze" otrajai sezonai kā aktrise.
26 gadus vecā Frančeska nedēļas nogalē platformā “TikTok” publicēja video, kurā atbildēja interneta troļļiem, kas viņas komentāru sadaļu pārpludināja ar rupjām piezīmēm par viņas izskatu pēc tam, kad jaunā aktrise bija dalījusies ar ziņu par pievienošanos seriāla nākamajai sezonai.
Mārtins Skorsēze ar meitu Frančesku Skorsēzi
“Tie ir vieni no briesmīgākajiem komentāriem, kādus jebkad esmu par sevi redzējusi,” viņa atzina. Frančeska piebilda, ka pie apzīmējuma “nepo bērns” jeb slavenu vecāku atvase, kurai panākumus palīdz gūt ģimenes uzvārds, viņa jau sen esot pieradusi, taču šoreiz pret viņu vērstais naidīgums bijis daudz nežēlīgāks.
Kritiski noskaņotie interneta lietotāji izsmējuši Frančeskas izskatu, nosaucot viņu gan par “resnu” un “neglītu”, gan salīdzinājuši ar “The Muppet Show” varoni cūciņu Mis Pigiju.
Frančeska neslēpa — viņa apzinās, ka slavenais uzvārds daudzviet ir pavēris durvis, tomēr uzsvēra, ka pati joprojām smagi strādā un ar patiesu aizrautību turpina veidot savu aktrises karjeru. “Es saprotu — neesmu pati skaistākā meitene pasaulē. Neesmu arī viskalsnākā meitene pasaulē. Esmu apaļīgāka, es to zinu. Bet, pie velna, kāda tam vispār ir nozīme?” viņa apvaicājās.
Frančeska brīdināja, ka šāda veida naids var radīt ļoti smagas sekas. “Tas cilvēkus var novest līdz pašnāvībai .Vārdiem ir milzīgs spēks.”
83 gadus vecā leģendārā režisora meita arī atklāja, ka toksisko komentāru dēļ jau iepriekš izdzēsusi savu kontu platformā “X”, un tagad viņu māc pamatotas aizdomas, ka arī “TikTok” sāk kļūt tikpat negatīvs.
Jaunā aktrise, kuru režisors sagaidīja pasaulē vēlākā dzīves posmā kopā ar sievu Helēnu Morisu, vairākkārt runājusi par dzīvi slavenā tēva milzīgās ēnas fonā. Tomēr viņa uzsver, ka vēlas iet pati sevis izvēlēto ceļu. “Es tikai gribu, lai “TikTok” atkal kļūtu par labāku vietu, kāds tas kādreiz bija,” viņa sacīja.
Kāda būs Frančeskas loma seriāla “Smita kungs un kundze” otrajā sezonā, pagaidām vēl netiek atklāts, taču izdevums “Deadline” ziņo, ka viņa būs daļa no cita “Smitu pāra”.