Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis.
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Šodien 16:53
Zelenskis: Krievija nedēļas laikā pret Ukrainu raidījusi gandrīz 2000 trieciendronu
Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis svētdien paziņoja, ka Krievijas bruņotie spēki septiņu dienu laikā uz Ukrainā radījuši gandrīz 2000 trieciendronu.
Papildus 1920 uzbrukuma droniem Krievija ir raidījusi 1790 vadāmās aviobumbas un 17 raķetes.
"Pretdarbībai šiem triecieniem jākļūst lielākai. Mēs gatavojamies sanāksmēm ar partneriem, lai stiprinātu mūsu aizsardzību pret šo Krievijas teroru. Priekšā ir G7, ES un NATO augstākā līmeņa sanāksmes. Un ir ļoti svarīgi, lai šīs sarunas beigtos ar konkrētiem risinājumiem. Mēs sagaidām jēgpilnas tikšanās ar partneriem," pavēstīja Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka Ukrainai ir nepieciešams atbalsts pretgaisa aizsardzībai un tāla darbības rādiusa aizsardzībai.
Naktī uz svētdienu Krievija uzbruka Ukrainai ar 98 dažāda veida bezpilota lidaparātiem.