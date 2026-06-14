Dobeles novadā elektroapgādes traucējumi skāruši ap 3500 klientu.
Sabiedrība
Šodien 16:45
Aptuveni 3500 klientu Dobeles novadā palikuši bez elektrības
Šodien plkst. 16:03 reģistrēts tehnoloģisks traucējums vidējā sprieguma elektrotīklā, ietekmējot aptuveni 3500 klientu elektroapgādi Dobeles novadā - Tērvetes, Auru, Penkules un Augstkalnes pagastā.
AS "Sadales tīkls" operatīvā darba brigāde nekavējoties ir sākusi bojājuma lokalizāciju, lai visiem klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi pēc iespējas ātrāk.
Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots.