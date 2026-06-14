Aptuveni 3500 klientu Dobeles novadā palikuši bez elektrības
Foto: LETA
Dobeles novadā elektroapgādes traucējumi skāruši ap 3500 klientu.
Sabiedrība

Aptuveni 3500 klientu Dobeles novadā palikuši bez elektrības

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Jauns.lv/LETA

Šodien plkst. 16:03 reģistrēts tehnoloģisks traucējums vidējā sprieguma elektrotīklā, ietekmējot aptuveni 3500 klientu elektroapgādi Dobeles novadā - Tērvetes, Auru, Penkules un Augstkalnes pagastā.

Aptuveni 3500 klientu Dobeles novadā palikuši bez ...

AS "Sadales tīkls" operatīvā darba brigāde nekavējoties ir sākusi bojājuma lokalizāciju, lai visiem klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi pēc iespējas ātrāk.

Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots.
 

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