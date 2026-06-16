Finanšu optimizācija - glābiņš no kredītu slazda
No vienas puses, kredīts ir lielisks izgudrojums, kas ļauj mums nepieciešamo lietu iegādāties tepat un tūlīt, nevis vairākus gadus krājot. Taču, no otras puses, nav reti tie gadījumi, kad cilvēks tik aizrautīgi ļaujas kredītu vilinājumam, līdz vienā brīdī attopas – ģimenes budžetam gali vairs neiet kopā! Kā izvairīties no tik nepatīkamas situācijas, pareizi plānot kredītu atmaksāšanu, turklāt vēl arī ietaupot, skaidro akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma mārketinga direktors Oskars Zapackis.
Kredītņēmēju palīdzības programma – kas īsti slēpjas zem šā nosaukuma?
Tā ir akciju sabiedrība, kuras uzdevums ir palīdzēt kredītņēmējiem un atrast katrā konkrētajā gadījumā pašu labāko risinājumu, kas ļautu ilgtermiņā uzlabot finansiālo situāciju. Diezgan bieži ir gadījumi, kad cilvēks dzīvo ar kredītsaistībām, kuras uzņēmies jau pirms vairākiem gadiem. Taču laika gaitā mainās noteikumi, mainās finansiālais stāvoklis un bieži vien arī paša cilvēka dzīvē ir notikušas būtiskas pārmaiņas. Un šis cilvēks pat nezina, ka viņam ir iespējas mainīt šo stāvokli un pārkreditēt kredītu, ko ņēmis pirms pieciem vai desmit gadiem, uz citiem, labākiem noteikumiem. Te tad varam nākt palīgā mēs, jo mūsu misija ir ne tikai palīdzēt sakārtot kredītsaistības, bet arī izglītot jautājumos par finanšu iespējām un gudru lēmumu pieņemšanu ikmēneša maksājumu samazināšanai.
Kā notiek kredītu optimizācija?
Iedomājieties situāciju: jums ir pirms vairākiem gadiem ņemts kredīts automašīnas iegādei, vēl viens savulaik paņemts ceļojuma organizēšanai, vēl pāris kādiem citiem mērķiem. Un katram no šiem kredītiem ir savi noteikumi un cita procentu likme. Taču divus gadus vēlāk, pārkreditējot atlikušo kredīta summu, mēs varbūt varam jums piedāvāt labāku ikmēneša likmi. Tā tad arī ir kredītu optimizācija.
Un cik lielā apmērā, tā pārkreditējot, ir iespējams samazināt šo ikmēneša procentu likmi?
Konkrētu skaitli te grūti nosaukt, jo katra situācija ir citādāka. Viens varbūt ņēmis individuālo kredītu, bet citam tas noformēts uz mājsaimniecību. Līdz ar to situācijas var būt atšķirīgas, taču būtiskākais ir tas, ka mēs piedāvājam zemākas likmes procentu garantiju un esam gatavi šajā ziņā pārspēt jebkuru citu piedāvājumu. Nav svarīgi, vai cilvēkam ir viens vai vairāki kredīti. Piemēram, ja pirms vairākiem gadiem esat paņēmis vienu kredītu par 10 000 eiro, tad tagad atlikusī summa var būt, teiksim, 3500 eiro, ko mēs varam pārkreditēt uz izdevīgākiem noteikumiem.
Ja ir vairāki kredīti, tad ļoti būtiska ir kredītu apvienošana, lai būtu jāveic viens maksājums, nevis vairāki. Praksē tam būs vairāki ieguvumi. Pirmkārt, būs jāveic mazāk maksājumu – tātad vairs nav jācenšas paturēt prātā, kurā datumā kurš kredīts jāmaksā, jo tagad ir tikai viens maksājums. Otrkārt, būs zemāka procentu likme. Treškārt, būs daudz sakārtotāka finanšu plūsma.
Vai nav tā, ka bieži vien cilvēki pie jums nāk vien tad, kad ūdens smeļas mutē?
Jā, diemžēl nereti gadās tā, ka mūs uztver kā kaut kādu ārstniecības iestādi un palīdzību meklē tad, kad ir slikti. Proti, kad ir jau paņemts daudz kredītu un radušās problēmas veikt ikmēneša maksājumus. Taču tad jau var būt par vēlu, lai nesāpīgi atrisinātu problēmas. Tāpēc vēlos aicināt cilvēkus par finanšu optimizāciju sākt domāt savlaikus, kamēr vēl to ir iespējams veikt efektīvi. Ir taču starpība, vai jums mēnesī kredīta maksājums ir 500 eiro vai arī tikai 200 eiro? Nevajag gaidīt to brīdi, kad ģimenes finanšu stāvoklis jau ir pavisam slikts un viss brūk un gāžas. Piemēram, cilvēkam ir viens kredīts ar 40 procentu likmi, pēc tam vēl viens kredīts ar 30 procentu likmi, tad bezprocentu līzingā paņemts televizors, un tikai tad viņš saprot, ka vairs netiek galā. Mēs apvienosim visus kredītus, un klients jebkurā gadījumā būs ieguvējs, taču daudz gudrāk ir nākt pie mums tad, kad paņemts pirmais vai otrais kredīts, nevis gaidīt līdz pēdējam. Ja velkam paralēles ar medicīnu, tad nav taču pie ārsta jāiet tikai tad, kad jau ir pavisam slikti; prātīgāk ir laiku pa laikam nodot analīzes un sekot savam veselības stāvoklim. Finanšu sektorā ir tieši tāpat.
Jūs ne tikai optimizējat jau esošos kredītus, bet arī piedāvājat klientiem ņemt pie jums jaunus?
Jā, pēc vairāku gadu darbības esam nolēmuši pievērsties arī šai sfērai. Ņemot vērā, ka mūsu nosaukums ir Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma, līdz šim cilvēki mūs nesaistīja ar iespēju paņemt jaunu kredītu, jo pirmās asociācijas bija par kredītu optimizāciju. Taču mēs piedāvājam arī ņemt pie mums jaunus kredītus. Vēl vairāk – mēs esam gatavi šajā ziņā pārspēt jebkuras bankas vai cita kredītdevēja piedāvājumu ar izdevīgākiem noteikumiem! Zemāku procentu garantija – šo saukli mēs pat esam patentējuši!
Bet, ja kāds cits tomēr piedāvās kredītu ar vēl zemāku procentu likmi?
Līdz šim gan tā vēl nav gadījies, taču, ja tāds brīdis pienāks, mēs esam gatavi turēt doto vārdu un tik un tā piedāvāt vēl labākus noteikumus – pat, ja tādā gadījumā mums nāksies strādāt bez komisijas maksas.
Kā pareizi un gudri paņemt kredītu, lai, tā teikt, neiegrābtos?
Viena no lielākajām kļūdām, ko pieļauj cilvēki, ir maksimāla koncentrēšanās tikai uz to, lai dabūtu kāroto kredītu. Par pārējo viņi pat neaizdomājas. Tas ir ļoti nepareizi, jo vajadzētu taču salīdzināt procentu likmes dažādās vietās. Vai tu tikai vienā vietā paņēmi piedāvājumu un uzreiz noslēdzi līgumu, vai arī apstaigāji piecas vietas un salīdzināji to piedāvājumus? Vēl ļoti bieži cilvēki nepievērš uzmanību tam, cik viņi kopumā pārmaksā par paņemto kredītu, kaut gan tas ir ļoti svarīgi. Vēl viena problēma ir tā, ka cilvēki bieži vien aizņemas impulsīvi un nepārdomāti – sak, man šodien vajag jaunu telefonu vai automašīnu! Un vēl bieži vien cilvēki uzņemas lielākas kredītsaistības, nekā viņi patiesībā var atļauties. Patiesībā uz kredītu vajadzētu raudzīties kā uz finanšu instrumentu, nevis kā uz risinājumu, kas ļauj īstenot kaut kādas iegribas.
Kam vajadzētu pievērst uzmanību, ņemot kredītu?
Pirmkārt, ikmēneša maksājumu attiecībai pret ienākumiem. Otrkārt, procentu likmei un kopējai pārmaksai. Treškārt, padomāt par saviem nākotnes plāniem un iespējām nomaksāt kredītu. Ja zini, ka pēc trim mēnešiem vari palikt bez darba, varbūt nav īstais laiks ņemt kredītu. Ceturtkārt, vajadzētu salīdzināt vairāku piedāvājumu nosacījumus.
Kā cilvēki var atrast jūsu Kredītņēmēju palīdzības programmu?
Var apmeklēt mūsu mājaslapu lkpp.lv, taču mūsu īpašā pieeja ir tā, ka mēs paši ļoti proaktīvi meklējam klientus un zvanām viņiem. Dienā veicam līdz 10 000 zvanu, apzvanot iedzīvotājus un uzrunājot viņus personīgi. Veicam arī citas aktivitātes. Piemēram, patlaban mūsu mājaslapā lkpp.lv notiek aptauja ar mērķi noskaidrot Latvijas kredītņēmēju patieso situāciju. Starp tiem, kas piedalās aptaujā, izlozēsim 20 uzvarētājus, kuriem nosegsim kredīta pamatsummu 500 eiro apmērā. Aptauja būs aktīva visu vasaru, un tajā var piedalīties ikviens, kam ir kredīts. Plānojam arī lielveikalos izvietot informatīvus stendus, lai izglītotu cilvēkus finanšu jautājumos.
Kā izvēlaties, kam tieši zvanīt?
Mūsu akciju sabiedrība pastāv jau deviņus gadus, un mums ir izveidojusies liela datu bāze, esam arī veikuši aktivitātes Facebook platformā, kur cilvēki atstāj savus datus. Laiks rit, un varbūt tas cilvēks, kurš pie mums pārkreditējies pirms diviem gadiem, tagad atkal meklē iespēju pārkreditēties pa jaunam – un tad mēs viņam piezvanām.
Taču zvana jau arī visādi krāpnieki. Kā cilvēku pārliecināt, ka jūsu zvans nav no tās pašas sērijas?
Krāpnieku tiešām netrūkst, taču risinājums ir pavisam vienkāršs – atveriet mūsu mājaslapu un palasiet Google vai Facebook atsauksmes par mūsu darbu. Ir ļoti vienkārši pārliecināties, ka tas ir reāls uzņēmums, nevis krāpnieki. Te varu minēt kaut vai vienu faktu: katru mēnesi ar mūsu starpniecību vidēji 1200 kredītņēmēji samazina savu esošo kredītu procentu likmi, ikmēneša maksājumu un atmaksas termiņu.
Kāpēc izvēlēties LKPP?
- Mēs esam lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā ar deviņu gadu pieredzi (kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS-15).
- Katru mēnesi ar mūsu starpniecību vidēji 1200 kredītņēmēju samazina savu esošo kredītu procentu likmi, ikmēneša maksājumu un atmaksas termiņu.
- Mūsu mēneša finansētās summas apjoms ir no sešiem līdz astoņiem miljoniem eiro.
- No 2022. gada sniedzam palīdzīgu roku arī saimnieciskās darbības veicējiem.
- Mums ir personīgs kontakts ar ikvienu kredītņēmēju.
- Mēs nekad nepiedāvāsim ātros kredītus.
Kontaktinformācija:
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AKCIJU SABIEDRĪBA LATVIJAS KREDĪTŅĒMĒJU PALĪDZĪBAS PROGRAMMA