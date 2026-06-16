Daži noderīgi knifiņi Jāņu galda dekorēšanai
Vasaras saulgriežos daba ir pilnbriedā, tāpēc, pošot mājokli Jāņu svētkiem, baudījums būs ne tikai acīm – mājokli piepildīs arī reibinošās pļavas ziedu un zaļumu smaržas. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis Jāņu svinētājs vai vēl tikai veido un izkop savas svētku tradīcijas, daži praktiski ieteikumi var palīdzēt sagatavoties svētkiem. Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā radīt svētku sajūtu, ir skaisti uzklāts svētku galds.
“Klājot galdu, ap ko pulcēties svētkos, noteikti vispirms jāpārdomā, kā tiks pavadīts svētku vakars un kādas aktivitātes vakara gaitā paredzētas pie galda, jo no tā atkarīgs arī galda klājums. Ja galds ir centrālā svinību vieta, kur svinētāji pavadīs lielāko daļu laika, tad ieteicams izvēlēties zemus un kompaktus rotājumus, kas netraucēs pie galda sarunāties. Savukārt, ja pie galda paredzēts uzturēties tikai svētku maltītes laikā un pārējo vakara daļu baudīt ārā, gaidot saullēktu, var izpausties ar bagātīgāku galda klājumu un augstākām galda kompozīcijām,” stāsta IKEA Interjera dizaina nodaļas vadītājs Dariuss Rimkus. Galvenais gan tomēr ir saglabāt vienkāršību, dabiskumu un vieglumu – Jāņiem piestāvēs maigas krāsas, dabīgi materiāli un no dabas motīviem iedvesmoti elementi.
Noskaņu rada dabas materiāli un pļavas ziedi
Svētku galda centrālais elements noteikti ir jāņuzāles, dabīgi materiāli, piemēram, lina galdauts, un, protams, Jāņu siers. Svētku noskaņu un spēcīgu vizuālo iespaidu visvieglāk radīt ar papardēm, pļavas ziediem un ozolu zariem, taču kā rotājumus var izmantot arī garšaugus, piemēram, dilles, piparmētras vai lokus. Nozīmīgs Jāņu simbols ir vainagi, ko var izmantot ne tikai kā galvas rotu, bet arī galda klājumā, turklāt vainagu pīšana var būt kopīga nodarbe visai ģimenei. Dabiski un neapstrādāti materiāli, piemēram, koks, lins, stikls un keramika, ir ideāli piemēroti šiem svētkiem. Nav nepieciešams tiekties pēc perfekcijas vai simetrijas, jo dabā nav noteikumu. “Galda klājumā ieteiktu likt uzsvaru uz dabīgiem materiāliem, krāsām un dekoratīviem augiem, ko iespējams atrast dabā. Balts galdauts uzreiz radīs svinīgu sajūtu, savukārt neitrālu toņu trauki un galda celiņš palīdzēs izcelt dabas elementus,” saka D. Rimkus.
Galda centrā ieteicams izmantot pļavas ziedu vai zaļumu kompozīcijas – tās spēj pilnībā mainīt atmosfēru un radīt īpašu svētku gaisotni. Neatkarīgi no galda izmēra noformējumu iespējams veidot gan ļoti sakārtotu un pārdomātu, gan brīvāku un daudzslāņaināku, taču svarīgākais ir saglabāt vienkāršību un izmantot ne vairāk kā divas vai trīs krāsas, atstājot pietiekami daudz vietas šķīvjiem un ēdienam. “Papildu personisku akcentu piešķirs ar roku rakstīti svētku ticējumi vai tautasdziesmas, ko novietot katram viesim uz šķīvja. Savukārt šķīvja dekorēšanai var izmantot nelielu papardes zariņu vai citu jāņuzāļu akcentu, piešķirot galda klājumam dabisku un svinīgu noskaņu,” iesaka D. Rimkus.
Atmosfēru piešķir gaisma
Īpašu svētku noskaņu pie galda palīdzēs radīt sveces. Tās var būt arī mākslīgās sveces, kas imitē silto gaismu, kuru rada ugunskurs – viens no spēcīgākajiem šo svētku elementiem. Mākslīgās sveces būs arī drošākas – īpaši, ja svinībās piedalās bērni. Savukārt sveces ar citronu aromātu ne tikai sniegs apgaismojumu un noskaņu, bet arī atbaidīs odus vēlās vakara stundās. Papildu apgaismojumam lieliski noderēs ar saules enerģiju lādējamas gaismas virtenes vai laternas, tomēr tām nevajadzētu nomākt sveču vai ugunskura radīto gaismu kā galveno gaismas avotu.
“Gatavojoties svētkiem, pārdomā, kā tu svini Jāņus, kādas ir tavas ģimenes ierastās tradīcijas un spēcīgākās asociācijas ar šiem svētkiem. Tā radīsies idejas galda klājumam, kas būs unikāls un piemērots tieši tev, tavai ģimenei vai draugu kompānijai,” iedrošina D. Rimkus.