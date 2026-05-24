Čempione "Riga" turpina pakaļdzīšanos līderei RFS, pārliecinoši pieveicot "Super Novu"
"Riga" svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 15. kārtas ievadā mājās ar rezultātu 3:0 (3:0) pārspēja "Super Nova" vienību. "Riga" komandai vārtus guva Kaju Ferreira, Meisa Diops un Muhameds Badamosi.
Mača 29. minūtē pēc saspēles ar Diopu bumbu no soda laukuma robežas vārtos sita Ferreira. 37. minūtē pēc Jegora Cīruļa zaudētās bumbas "Riga" izspēlēja līdz tukšiem vārtiem, kuros pēc Badamosi piespēles bumbu sita Diops. Sešas minūtes vēlāk pēc Zinedīna Ulada centrējuma bumbu vārtos ieraidīja Badamosi, kurš panāca 3:0.
Otrajā puslaikā mājinieku uzbrukumi pretinieku vārtiem saruka un rezultāts nemainījās.
"Riga" virslīgas spēlēs nav zaudējusi jau 12 spēles, tajās svinot deviņas uzvaras. Pēc neizšķirta ar "Jelgavu" (2:2) pēdējā mačā rīdzinieki ar 3:1 pieveica "Tukums 2000" komandu.
"Super Nova" pēdējās divās spēlēs ir uzvarējusi, ar 3:1 pieveicot "Ogre United" un ar 2:0 - "Grobiņu".
Pirmā riņķa spēlē "Riga" viesos uzvarēja ar 4:1.
Pirmdien "Ogre United" savā laukumā tiksies ar "Grobiņu", bet RFS - ar "Tukums 2000" komandu. Otrdien "Jelgava" uzņems "Liepāju" un "Daugavpils" - "Auda" vienību.
14 spēlēs RFS ir 37 punkti, 15 mačos "Riga" komandai - 36 punkti, "Auda" ir guvusi 28 punktus. 20 punkti ir "Super Nova" futbolistiem, 18 punktus ir sakrājusi "Liepāja", bet 14 punktus - "Daugavpils". "Tukums 2000" un "Jelgavas" komandām ir pa 13 punktiem, 12 punkti ir "Grobiņai", bet trīs punkti - "Ogre United" vienībai.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.