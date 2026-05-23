Londona ierosinājusi vienotu preču tirgu ar Eiropas Savienību
Lielbritānijas amatpersonas apsvērušas iespēju izveidot vienotu preču tirgu starp Apvienoto Karalisti un Eiropas Savienību.
Lielbritānijas amatpersonas apsvērušas iespēju nākamajā attiecību uzlabošanas posmā ar Eiropas Savienību veidot vienotu preču tirgu starp Apvienoto Karalisti un ES. Šāds solis būtiski tuvinātu Londonu ES vienotajam tirgum un ļautu nodrošināt gandrīz brīvu preču apriti pēc Brexit. Taču pagaidām ideja nav guvusi tālāku virzību, jo Brisele pret to izturas piesardzīgi.
Pēdējās nedēļās premjerministrs Kīrs Stārmers un finanšu ministre Reičela Rīvsa arvien biežāk uzsvēruši nepieciešamību stiprināt ekonomiskās saites ar Eiropu. Līdz šim publiski galvenokārt tika runāts par sadarbību pārtikas, lauksaimniecības un enerģētikas jomās, taču tagad atklājies, ka Londona apsvērusi daudz ambiciozākus sadarbības modeļus.
Eiropas Komisija konkrēto priekšlikumu nav komentējusi, tomēr norādījusi, ka redz iespējas ciešākai sadarbībai aizsardzības un rūpniecības sektoros. Tikmēr britu valdība apstiprinājusi, ka pēdējo mēnešu laikā ar ES apspriesti vairāki iespējamie sadarbības scenāriji. Vienlaikus Brisele skeptiski raugās uz dziļāku ekonomisko integrāciju, kamēr Londona saglabā savas “sarkanās līnijas”, tostarp ierobežojumus cilvēku brīvai pārvietošanai.
Lielbritānijas valdība cer, ka pārmaiņas ASV politikā attiecībā uz Eiropu varētu mudināt ES kļūt elastīgākai attiecībās ar Londonu. Jūlijā gaidāms jauns ES un Lielbritānijas samits, bet tikmēr valdība virza Eiropas partnerības likumprojektu, kas ļautu saskaņot britu un ES noteikumus atsevišķās nozarēs, sākot ar pārtikas tirdzniecību.