Šodien 21:31
Liepiņš ierindojas 54. vietā viendienas velobraucienā "Veenendaal-Veenendaal"
Latvijas riteņbraucējs Emīls Liepiņš sestdien Nīderlandē ierindojās 54. vietā viendienas velobraucienā "Veenendaal-Veenendaal" (UCI kat.1.1).
Riteņbraucēji veica 178,8 kilometrus ar trīs nelieliem kāpumiem. Lielās grupas finiša sprintā ātrākais bija itālis Mateo Mosketi ("Pinarello Q36.5"), kuram otrajā un trešajā pozīcijā sekoja attiecīgi spānis Manuels Penjalvers ("Polti VisitMalta") un Nīderlandes riteņbraucējs Fritss Bīsterboss ("Picnic PostNL").
Lielā grupa finišu sasniedza pēc trīs stundām 47 minūtēm un 49 sekundēm, bet Liepiņš ("Pinarello Q36.5") atpalika par desmit sekundēm. Pirmoreiz sacensības notika 1985. gadā.