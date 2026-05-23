“Es pirmo reizi atkal ieraudzīju sevi!” Kāpēc arvien vairāk sieviešu Lielbritānijā izvēlas samazināt krūtis
Lielbritānijā arvien vairāk sieviešu izvēlas krūšu samazināšanas operāciju, un mediķi norāda, ka pieaugošo interesi galvenokārt nosaka vēlme uzlabot pašsajūtu un dzīves kvalitāti, nevis ārējo izskatu.
Britu Estētiskās plastiskās ķirurģijas asociācijas dati liecina, ka pirmo reizi valsts vēsturē krūšu samazināšanas un implantu izņemšanas operāciju skaits pārsniedzis krūšu palielināšanas procedūru skaitu. Mediķi norāda, ka daudzas sievietes uz šādu soli mudina nevis estētiski apsvērumi, bet gadiem ilgs fizisks diskomforts, emocionāls slogs un ierobežojumi ikdienas dzīvē.
Ranvija no Lesteras medijam BBC norāda, ka ar nevēlamu uzmanību saskārusies jau kopš 11 gadu vecuma. Skolasbiedri viņu apsaukājuši, bet zēni bez piekrišanas pieskārušies viņas krūtīm. “Es vēl biju bērns, bet pēkšņi man bija šīs divas ķermeņa daļas, kas piesaistīja vīriešu uzmanību. Es tam emocionāli nebiju gatava,” viņa atceras. Pieaugot problēmas kļuva nopietnākas — viņai parādījās muguras sāpes, grūtības sportot un sieviete izjuta pastāvīgu psiholoģisku diskomfortu.
25 gadu vecumā Ranvija nolēma veikt krūšu samazināšanas operāciju privātā klīnikā, jo no valsts veselības sistēmas atbildi tā arī nesagaidīja. Operācija viņai izmaksāja aptuveni 8000 sterliņu mārciņu. Pēc procedūras no katras krūts tika izņemts gandrīz kilograms audu. “Kad pamodos pēc operācijas un paskatījos uz leju, es pirmo reizi ieraudzīju savu vēderu. Es sāku raudāt. Tik daudzus gadus biju nesusi šo fizisko un emocionālo smagumu — un pēkšņi es ieraudzīju sevi,” viņa saka.
Ar līdzīgu pieredzi dalās arī citas sievietes. Sjū no Mančestras pēc gadiem ar krūšu implantiem nolēma tos izņemt, jo jutās, ka šī ķermeņa daļa ierobežo viņas fiziskās aktivitātes. Savukārt Mišela uzsver, ka lēmums par krūšu samazināšanas operāciju nebija saistīts ar izskata uzlabošanu, bet gan ar vēlmi uzlabot dzīves kvalitāti. Daudzas sievietes stāsta, ka pēc operācijas beidzot spējušas sportot, justies drošāk sabiedrībā un atgūt kontroli pār savu ķermeni.
Tomēr piekļuve šādām operācijām valsts veselības sistēmā ir ļoti ierobežota. Ārste Lindseja Haitona norāda, ka krūšu samazināšanas operāciju saņemt caur NHS ir “gandrīz neiespējami”, lai gan lielas krūtis daudzām rada nopietnas veselības problēmas. Viņa uzskata, ka šādas operācijas nevajadzētu uztvert tikai kā kosmētisku procedūru. “Ja sievietei ir skaidri fiziski simptomi, tā ir funkcionāla operācija, nevis tikai estētika,” uzsver ķirurģe.
Augsto cenu dēļ daļa sieviešu izvēlas doties uz ārvalstīm, kur operācijas iespējams veikt lētāk. Sociālajos tīklos plaši izplatās pieredzes stāsti un ieteikumi par klīnikām Eiropā. Tomēr mediķi brīdina par iespējamiem riskiem, jo komplikāciju gadījumā pacientēm pēc atgriešanās mājās nereti nepieciešama papildu medicīniskā palīdzība.
Neskatoties uz iespējamajiem riskiem, daudzas sievietes atzīst, ka operācija būtiski uzlabojusi viņu ikdienu un pašsajūtu. “Daudzām sievietēm krūšu samazināšana nozīmē komforta, drošības, pašapziņas un kontroles pār savu ķermeni atgūšanu,” saka Ranvija