Viss pašu rokās: Latvijas hokejistiem pret britiem iespēja spert pirmo soli pretī ceturtdaļfinālam
Šodien plkst. 17:20 Latvijas hokeja izlase pret Lielbritāniju aizvadīs priekšpēdējo 2026. gada pasaules čempionāta grupas spēli. Tiešraide LTV7 kanālā.
Latvija ar otro uzvaru pār ASV (4:2) krietni uzlabojusi savas izredzes kvalificēties ceturtdaļfinālam. Uzvara šodien pret Lielbritāniju tuvinās latviešus sasniegt labāko četrinieku grupā. Divas uzvaras pamatlaikā (pār Ungāriju un Lielbritāniju) ļaus Latvijai sasniegt ceturtdaļfinālu, jo vismaz amerikāņiem, kuri šodien tika uzvarēti, divas kārtas līdz beigām ir par punktu mazāk.
Latvijas hokejisti pasaules čempionāta mačā pārspēj ASV izlasi
Latvijas vīriešu hokeja izlase sestdien Cīrihē pasaules čempionāta piektajā mačā ar 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) pārspēja ASV valstsvienību.
Lielbritānija līdz šim zaudējusi visās piecās spēlēs, ieskaitot konkurentei par palikšanu elitē Ungārijai (0:5). Turnīrā līdz šim briti guvuši tikai četrus vārtus, kas ir otrs sliktākais rādītājs turnīrā (divas iemestas ripas Itālijai).
Pasaules čempionātu elitē briti biežāk spēlējusi kopš 2019. gada, taču allaž cīnījusies par vietas saglabāšanu. Pret Latviju kopš 1997. gada tā spēlējusi tikai reizi, 2022. gada grupā, izlaižot divu ripu pārsvaru (Latvija uzvarēja ar 4:3). Toreiz Lielbritānija bija vadībā ar 2:0 un 3:1. Lai paliktu elitē, britiem pēdējās divās spēlēs pret Latviju un Vāciju nepieciešami punkti - ungāriem ir trīs.
Līdz spēlei pret ASV Latvijas hokejisti vienā spēlē nebija guvuši vairāk par diviem vārtiem, taču amerikāņiem izdevās iemest četrus. Divi no tiem gan gūti tukšos vārtos, savas pirmās ripas turnīrā iemetot Sandim Vilmanim, kurš iepriekš treniņos strādāja papildus.
Latvijas hokeja izlase var gūt arī papildinājumu. Spēles dienas rītā Cīrihē būs ieradies uzbrucējs Eduards Tralmaks, kura sezona Amerikas hokeja līgā noslēdzās dienu pirms spēles pret ASV. Viņš pirms gada iekrāja septiņus rezultativitātes punktus, bet olimpiskajās spēlēs guva trīs vārtus. Latvijas labākais vārtu guvējs ir Rūdolfs Balcers, kuram piecas iemestas ripas un vēl vieni vārti ļaus viņam kļūt par rekordistu gūtajos vārtos Latvijas labā pasaules čempionātos.
Lielbritānijai ir slikta metienu realizācija. Tikai četri gūti vārti no 89 metieniem (4,49%, 15. vieta). Realizēts viens no astoņiem vairākumiem (12,5%, 13. vieta), bet tā ir pirmajā vietā izturētajos mazākumos - ielaisti vārti tikai vienā no 17 (94,12%). Līdz šim vārtos lielāku uzticību baudījis Mets Robsons (4,19 ielaisti vārti, 89,05% atvairīti metieni). Benam Baunsam 84,31% atvairīti metieni un 5,75 ielaisti vārti. Divi rezultativitātes punkti ir Bretam Perlīni, Līemam Kērkam, Natanjels Halbertam un Džošam Valeram.
Ar četriem gūtajiem vārtiem pret ASV latvieši nedaudz uzlaboja savu metienu realizāciju līdz 9,26% (desmit no 108 metieniem). Vairākumos joprojām Latvija īstenojusi divus no 13, kā arī nav tas labākais mazākums (pieci ielaisti vārti no 13). Viens no turnīra labākajiem vārtsargiem ir Kristers Gudļevskis, kurš četrās spēlēs vidēji ielaidis 2,01 vārtus un atvairījis 93,8% metienus. Astoņus no desmit vārtiem iemetusi pirmā maiņa - Rūdolfs Balcers (pieci), Sandis Vilmanis (divus), Deniss Smirnovs (vienu).
Pasaules čempionāta pēdējo grupas spēli Latvija aizvadīs otrdien, 26. maijā, pret Ungāriju.
Latvijas hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL).
Lielbritānijas vīriešu hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Bens Baunss (Kārdifas "Devils", Lielbritānija), Mets Robsons (Koventrijas "Blaze", Lielbritānija), Džeksons Visls (Belfāstas "Giants", Lielbritānija);
aizsargi - Treviss Brauns (Gildfordas "Flames", Lielbritānija), Deivids Klementss (Koventrijas "Blaze", Lielbritānija), Natanjels Halberts (Ļubļanas "Olimpija", Slovēnija), Džo Hazeldīns (Glāzgovas "Clan", Lielbritānija), Kriss Ingliss (Dandī "Stars", Lielbritānija), Breds Dženions (Manšestras "Storm", Lielbritānija), Marks Ričardsons (Kārdifas "Devils", Lielbritānija), Džošs Tetlovs (Notingemas "Panthers", Lielbritānija);
uzbrucēji - Olijs Beteridžs (Notingemas "Panthers", Lielbritānija), Džonijs Karens (Dandī "Stars", Lielbritānija), Bens Deivīss, Brets Perlīni (abi - Kārdifas "Devils", Lielbritānija), Roberts Dauds, Kouls Šudra (abi - Šefīldas "Steelers", Lielbritānija), Džeks Hopkinss (Koventrijas "Blaze", Lielbritānija), Līems Kērks (Berlīnes "Eisbaren", Vācija), Roberts Lakevičs, Keids Nelsons (abi - Glāzgovas "Clan", Lielbritānija), Sems Lains (Krenbrūkas "Bucks", Kanāda), Logans Nīlsons (Faifas "Flyers", Lielbritānija), Šons Noriss (Miltonkīnza "Lightning", Lielbritānija), Džoss Volers (Gildfordas "Flames", Lielbritānija).
Hokeja fani Esplanādē vēro Latvijas izlases spēli pret Austriju (2026. gada 19. maijs)
Otrdien, 19. maijā, hokeja fani Esplanādē vēroja Latvijas izlases spēli pret Austriju, kurā Latvijas hokejisti piedzīvoja zaudējumu.