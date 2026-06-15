Jūrmalā vasaras saulgriežus un Jāņus svinēs ar maģiskiem rituāliem un krāšņiem koncertiem jūras krastā
Jūrmala aicina saulgriežus un Jāņus svinēt kopā – ar dziesmām, dejām, ugunskuriem un Jāņu vainagiem. Gan tradicionālo vērtību cienītāji, gan ģimenes ar bērniem, gan vasaras svētku baudītāji atradīs sev piemērotu notikumu, kurā pavadīt gada īsāko nakti un izbaudīt vasaras krāšņāko svētku laiku.
Vasaras saulgriežu noskaņas un latvisko tradīciju spēku varēs izbaudīt īpašā svētku programmā – no 13. līdz 24. jūnijam pilsētā notiks gan ielīgošanas pasākumi, gan plašāki notikumi – vasaras saulgriežu svinības Dzintaros 21. jūnijā un līgošana jūras krastā Kauguros 23. jūnijā. Pasākumi piedāvā iepazīt un izzināt latviskās Jāņu tradīcijas, izbaudīt radošo kolektīvu – koklētāju orķestra, koru un dejotāju – sniegumu koncertā un lustīgu līgošanu jūras krastā.
Vasaras saulgrieži Dzintaros
21. jūnijā Dzintari kļūs par saulgriežu svinību vietu – pie Dzintaru koncertzāles (Turaidas ielā 1) no plkst. 17.00 līdz 20.00 ikviens varēs apgūt vainagu vīšanas prasmes un apmeklēt saulgriežu mazo tirdziņu, kas būs atvērts līdz pat plkst. 23.00. Vakara kulminācija gaidāma plkst. 20.00, kad Dzintaru koncertzālē skanēs sadziedāšanās koncerts, kurā uzstāsies solisti Madara Botmane, Jānis Apeinis, Jolanta Strikaite un Žoržs Siksna, kā arī Jūrmalas un Latvijas apvienotais kokļu orķestris, Jūrmalas apvienotais koris, tautas deju kolektīvi un pavadošā grupa Madara Kalniņa vadībā. Koncertu varēs baudīt arī ārpus koncertzāles – brīvā dabā, tā tiešraide būs skatāma uz lielā ekrāna pie koncertzāles. Svinību turpinājumā plkst. 22.00 saulrieta laikā Dzintaru pludmalē notiks īpašs uguns rituāls un etnogrupas “Ogas” uzstāšanās saulgriežu vakara noskaņās.
Līgo Kauguros – jūra, ugunskurs, lieliska mūzika un balle
23. jūnijā līgotāji aicināti uz Kauguru pludmali (Kapteiņa Zolta ielas galā), kur plkst. 21.30 tiks iedegta jāņuguns. No plkst. 21.30 līdz 23.00 ar koncertprogrammu līgotājus priecēs grupa “Labvēlīgais tips”. Savukārt no plkst. 23.15 līdz plkst. 2.00 naktī līgošana jūras krastā turpināsies ballē kopā ar dīdžeju Grauzdiņu. Vakara gaitā degs lielā jāņuguns, darbosies kafejnīcas un ikviens varēs baudīt Jāņu nakts īpašo noskaņu jūras krastā.
Ielīgošanas pasākumi
Pirms saulgriežu svinībām un Līgo svētkiem Jūrmalā notiks arī ielīgošanas pasākumi, kuros būs iespēja iepazīt Jāņu tradīcijas, dziedāt jāņudziesmas, darināt zāļu vainagus un sajust svētku gaidīšanas prieku.
16. jūnijā plkst. 12.00 Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā (Strēlnieku prospektā 30) ģimenes ar bērniem aicinātas uz ielīgošanas pasākumu kopā ar latviešu tradīciju kopu “Skance”, lai rotaļās un dziesmās gatavotos gaidāmajiem svētkiem. 18. jūnijā plkst. 17.00 Raiņa un Aspazijas vasarnīcas dārzā (J. Pliekšāna ielā 5/7) notiks jāņudziesmu vakars kopā ar folkloras kopu “Mare”. Programmā – koprades dziesmu aplis, sarunas un īpaša radošā darbnīca – Raiņa ozollapu vainaga darināšana.