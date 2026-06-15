Latvijas izlases spēlētājs Rolands Šmits pēc divām sezonām Turcijā būs jauna kluba meklējumos
Turcijas basketbola komanda Stambulas "Anadolu Efes" paziņojusi, ka pēc divām sezonām tajā vairs nespēlēs Latvijas izlases spēlētājs Rolands Šmits.
Rolands Šmits Stambulas klubam pievienojās pirms 2024./2025. gada sezonas, ar vienību noslēdzot divu gadu līgumu, kura ik sezonas vērtība bija lēšama virs vienam miljonam eiro.
ULEB Eirolīgā 2024./2025. gada sezonā viņš vidēji izcēlās ar 6,8 punktiem, 2,5 atlēkušajām bumbām un 0,9 rezultatīvajām piespēlēm, bet pagājušajā sezonā - 6,7 punktiem, 3,1 atlēkušo bumbu un 0,7 piespēlēm. Šmita lomu Stambulā ietekmēja biežās treneru maiņas - viņam daudz pirmās sezonas beigās uzticējās Luka Banki, bet šajā sezonā uzticība no treneriem bija viļņveidīga.
İki sezondur formamızı giyen ve kulübümüzle Cumhurbaşkanlığı Kupası da kazanan Rolands Šmits’e, sağladığı katkılar için teşekkür ederiz.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 15, 2026
Kendisine, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz.
Thank you Rolands! pic.twitter.com/shyKDlecpQ
Komanda pēc neveiksmīgās sezonas (netika Turcijas finālā un Eirolīgas izslēgšanas spēlēs) paziņojusi, ka sadarbība ar Latvijas izlases spēka uzbrucēju turpināta netiks. Tas nozīmē, ka Šmits kļuvis par brīvo aģentu.
Līdzšinējo profesionāļa karjeru Rolands pārsvarā pavadījis dažādos Eirolīgas klubos. No 2018. līdz 2022. gadam viņš spēlēja Barselonā, pēc kā bija viens no līderiem Kauņas "Žalgiris". Baltijas grandā viņa loma samazinājās līdz ar Andrea Trinkjēri nākšanu trenera amatā.
Latvijas izlases sastāvā Šmits spēlējis divos Eiropas čempionātos, vienā Pasaules kausā un vienā olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā. Šovasar paredzēti divi FIBA logi 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā, taču kandidāti uz jūlija posmu vēl nav paziņoti.