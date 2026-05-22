Krievija ar raķeti iznīcina vērtīgo ANO humāno palīdzību Dņipro, nogalinot arī cilvēkus
Pēdējo dienu laikā Krievija intensīvi apšauda Ukrainas ceturto lielāko pilsētu Dņipro.
Jauns.lv/LETA

Krievu raķetei trešdien Dņipro trāpot noliktavai, ko īrēja ANO bēgļu aģentūra (UNHCR), iznīcināta humānā palīdzība vairāk nekā viena miljona dolāru vērtībā, pavēstīja UNHCR. Divi cilvēki nogalināti, vairāki ievainoti.

Triecienā iznīcinātas aptuveni 900 paletes ar humāno palīdzību, ko bija paredzēts nogādāt frontes līnijas tuvumā dzīvojošajiem cilvēkiem.

Kopš Krievijas pilna mēroga uzbrukuma sākuma šis ir pirmais šāds uzbrukums UNHCR objektam, norāda organizācija.

ANO arī vērš uzmanību uz pieaugošajiem riskiem humānās palīdzības darbiniekiem, atgādinot par dronu triecieniem pagājušajā nedēļā konvojiem ar ANO simboliku Dņipropetrovskas un Hersonas apgabalos.

