Krievija ar raķeti iznīcina vērtīgo ANO humāno palīdzību Dņipro, nogalinot arī cilvēkus
Krievu raķetei trešdien Dņipro trāpot noliktavai, ko īrēja ANO bēgļu aģentūra (UNHCR), iznīcināta humānā palīdzība vairāk nekā viena miljona dolāru vērtībā, pavēstīja UNHCR. Divi cilvēki nogalināti, vairāki ievainoti.
‼️A Russian missile directly hit a warehouse in Dnipro that was leased by the UN Refugee Agency, UNCHR.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 22, 2026
Triecienā iznīcinātas aptuveni 900 paletes ar humāno palīdzību, ko bija paredzēts nogādāt frontes līnijas tuvumā dzīvojošajiem cilvēkiem.
Kopš Krievijas pilna mēroga uzbrukuma sākuma šis ir pirmais šāds uzbrukums UNHCR objektam, norāda organizācija.
ANO arī vērš uzmanību uz pieaugošajiem riskiem humānās palīdzības darbiniekiem, atgādinot par dronu triecieniem pagājušajā nedēļā konvojiem ar ANO simboliku Dņipropetrovskas un Hersonas apgabalos.