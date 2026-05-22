FOTO, VIDEO: Rīgas kanālā iegāzusies vairāk nekā 100 gadus veca apse
Rīgas kanālā iepretim Latvijas Nacionālajai operai iegāzusies vairāk nekā 100 gadus veca pelēkā apse, informēja SIA "Rīgas meži" stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ieva Geistere.
Koka apkārtmērs bija sasniedzis četrus metrus.
Iespējamie nolūšanas iemesli ir stāvā nogāze, bebru alas un daļēja sakņu trupe.
Kuģīšu satiksme kanālā netiek traucēta
Uzņēmums plāno drošāko veidu, kā koku izcelt no kanāla un sakārtot apkārtni.
Rīgas kanālā iegāzusies vairāk nekā 100 gadus veca apse
Rīgas kanālā iepretim Latvijas Nacionālajai operai iegāzusies vairāk nekā 100 gadus veca pelēkā apse, informēja SIA "Rīgas meži" stratēģiskās komunikācijas ...
Geistere teica, ka nogāztā koka savākšana un aizvešana no kanālmalas būs sarežģīta, lai būtiski nesabojātu kanālmalu. Noteikti tiks iesaistīta tehnika.
Uzņēmuma pārstāve atzina, ka koks šajā nedēļas nogalē noteikti vēl netiks aizvākts.
Jau ziņots, ka "Rīgas meži" apgrozījums pērn sasniedza 21,5 miljonus eiro, saglabājoties iepriekšējā gada līmenī, bet peļņa pieauga līdz 1,73 miljoniem eiro. Uzņēmuma rentabilitāte sasniedza 7,1%. Lielāko daļu ieņēmumu jeb aptuveni 58% nodrošināja kokmateriālu realizācija.
"Rīgas meži" ir Rīgas pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko aptuveni 63 000 hektāru mežu, kā arī galvaspilsētas parkus un atpūtas teritorijas, nodrošinot to ilgtspējīgu attīstību un pieejamību sabiedrībai.