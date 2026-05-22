Razma pārliecinošs Eiropas tūres pirmajā kārtā un iegūst pretiniekos titulēto Van Gervenu
Latvijas pārstāvis Madars Razma sestdien Vācijā sasniedza Profesionālās Dartu korporācijas (PDC) rīkotās Eiropas tūres septītā posma - "International Darts Open" - otro kārtu.
Razma, kurš PDC rangā ir 42. vietā, pirmās kārtas duelī ar 6-2 pārspēja ungāru Ģerģi Jehiški. No pirmajiem pieciem legiem Razma uzvarēja četros un tādējādi ielika pamatus uzvarai.
Razma vidēji piegājienā guva 89,73 punktus, izpildīja divus 180 punktu gājienus un noslēdzošos metienus izpildīja ar 37,5% precizitāti. Viņa pretinieks vidēji piegājienā guva 83,55 punktus un noslēdzošos metienus izpildīja ar 28,57% precizitāti.
Otrajā kārtā Razmas pretinieks būs ranga ceturtais numurs nīderlandietis Maikls van Gervens. Abi bieži viens pret otru spēkojušies un ir bijušas reizes, kad spēlētāju turnīru ietvaros Razma ir viņu arī apspēlējis.
Šautriņu metēji turnīrā cīnās par 230 000 Lielbritānijas mārciņu lielu balvu fondu.
ROUTINE FROM RAZMA!— PDC Darts (@OfficialPDC) May 22, 2026
Madars Razma continues the strong start from the seeds in Riesa, seeing off Hungarian Gyorgy Jehirszki 6-2!
