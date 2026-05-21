RFS uzvar piekto spēli pēc kārtas, cenšoties atgūt Latvijas čempionu titulu
RFS ceturtdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 14. kārtas spēlē izcīnīja pārliecinošu uzvaru. RFS savā laukumā ar 4:0 (1:0) pārspēja "Jelgavu".
Pirmā puslaika vidū mājiniekus vadībā izvirzīja Darko Lemajičs, kurš otrā puslaika ievadā pēc spēlētām nepilnām divām minūtēm dubultoja RFS pārsvaru. Mača turpinājumā jelgavnieku vārtos bumbu vēl raidīja Herdi Prenga un Mors Tallā.
Pirmā riņķa spēlē Jelgavā RFS uzvarēja ar 1:0.
Trešdien "Riga" viesos ar 3:1 pārspēja "Tukums 2000" komandu, bet "Grobiņa" savā laukumā ar 0:2 zaudēja "Super Nova" vienībai. Ceturtdien dienas pirmajā mačā "Daugavpils" ar 3:1 apspēlēja "Ogre United" vienību.
14. kārtas pēdējā spēlē piektdien "Auda" savā laukumā spēlēs ar "Liepāju".
RFS ir 37 punkti 14 spēlēs, "Riga" komandai - 33 punkti, "Auda" komandai ir 25 punkti 13 mačos, 14 spēlēs 20 punkti ir "Super Nova" futbolistiem, 13 cīņās 18 punktus ir sakrājusi "Liepāja", bet 14 mačos 14 punktus - "Daugavpils". "Tukums 2000" un "Jelgavas" komandām ir 14 mačos ir pa 13 punktiem, 12 punkti ir "Grobiņai", bet trīs punkti - "Ogre United" vienībai.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.