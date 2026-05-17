Kardozo un Leidsmans kaldina “Liepājas” uzvaru pār “Daugavpili”
"Liepājas" komanda svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 13. kārtas pēdējā mačā mājās ar rezultātu 2:1 (1:0) pārspēja "Daugavpili".
Liepājas komandai vārtus guva Felipe Kardozo un Kivons Leidsmans, bet pretiniekiem precīzu sitienu izpildīja Rostands Ndžiki.
Liepājnieki vadībā izvirzījās pirmā puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē, Kardozo realizējot 11 metru soda sitienu.
Otrajā puslaikā 54. minūtē mājinieku strauju pāreju uzbrukumā ar precīzu sitienu noslēdza Leidsmans, kuru teicami ar piespēli atrada Šakurs Amatkaridžo. Piecas minūtes vēlāk pēc Džoela Jakubu piespēles no kreisās puses Ndžiki no vārtu priekšas raidīja bumbu tīklā un panāca 1:2.
Pirms tam svētdien RFS viesos ar 3:0 pārspēja "Audu".
Piektdien 13. kārtas pirmajā mačā "Grobiņa" mājās cīnījās 3:3 ar "Tukums 2000". Sestdien "Super Nova" ar 3:1 pārspēja "Ogre United", bet "Riga" savā laukumā spēlēja 2:2 ar "Jelgavu".
RFS ir 34 punkti 13 spēlēs, "Riga" komandai ir 30 punkti, bet "Auda" ar 25 punktiem noslēdz labāko trijnieku. 18 punktus guvusi "Liepāja", 17 punktus ir sakrājusi "Super Nova", 14 punkti ir "Daugavpilij", pa 13 punktiem ir "Tukums 2000" un "Jelgavas" komandām, 12 punkti ir "Grobiņai", bet trīs punkti - "Ogre United" vienībai.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.