Pēc dronu trieciena Maskavas reģionam Kremlis paziņo: esam gatavi runāt ar Eiropu
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs svētdien, 17. maijā, paziņoja, ka Maskava varētu atsākt dialogu ar Eiropu par Krievijas karu Ukrainā. Viņš to sacīja sarunā ar Krievijas propagandistu Pāvelu Zarubinu pēc plaša Ukrainas dronu uzbrukuma Maskavas reģionam.
Šie izteikumi izskanējuši laikā, kad Eiropas amatpersonas turpina diskutēt par iespējamu turpmāku saziņu ar Maskavu, pieaugot neskaidrībai par ASV centieniem izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu.
“Aktīva šī temata apspriešana — virzība uz izpratni, ka kādā brīdī viņiem būs jārunā ar krieviem, — ir laba,” sacīja Peskovs.
Peskovs norādīja, ka Kremlis ir ieinteresēts komunikācijas atsākšanā, un pauda cerību, ka ar laiku izveidosies viņa dēvētā “praktiskā pieeja”. “Krievijas puse tam būs gatava,” viņš sacīja.
Vienlaikus Peskovs kritizēja Eiropas Savienības (ES) augsto pārstāvi ārlietās Kaju Kallasu, bijušo Igaunijas premjerministri, liekot noprast, ka viņa nebūtu piemērota turpmākām sarunām ar Maskavu.
“Kajai Kallasai nebūtu interesēs uzņemties sarunu vedējas lomu. Viņai tas nebūtu viegli. Ja atceraties, [Krievijas diktators Vladimirs] Putins sacīja, ka tas principā varētu būt jebkurš, kurš nav paspējis pateikt pārāk daudz sliktu lietu,” sacīja Peskovs.
Komentāri izskanēja dienu pēc tam, kad Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna mudināja sabiedrotos neiesaistīties sarunās ar Maskavu, brīdinot, ka Krievija sarunas varētu izmantot laika iegūšanai. “Eiropiešiem nevajadzētu palaist garām brīdi”, lai vājinātu Krieviju ar papildu sankcijām un spiedienu, Cahkna sacīja drošības konferencē Tallinā 16. maijā.
Viņa izteikumi sekoja Somijas prezidenta Aleksandra Stuba 14. maija komentāriem. Stubs norādīja, ka Eiropas līderiem vajadzētu virzīties uz tiešu dialogu ar Krieviju, argumentējot, ka ASV politika vairs pilnībā nesakrīt ar Eiropas interesēm.
Iepriekš, 17. maijā, Ukraina īstenoja plaša mēroga uzbrukumu militāri rūpnieciskajai un degvielas infrastruktūrai Maskavas apgabalā un okupētajā Krimā. Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvoja, ka tās pretgaisa aizsardzība pārtvērusi 1054 Ukrainas dronus, astoņas vadāmās aviobumbas un divas jaunizstrādātas Ukrainas raķetes.