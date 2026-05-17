Siners kļūst par pirmo Itālijas tenisistu 50 gadu laikā, kurš uzvar Romas “Masters”

Siners triumfē Romā un pārraksta Itālijas tenisa vēsturi.
Šodien 21:17
Janiks Siners svētdien kļuva par Romas "Masters" turnīra čempionu, kļūstot par pirmo Itālijas tenisistu pēdējo 50 gadu laikā, kuram izdevies uzvarēt galvaspilsētā notiekošajā prestižajā turnīrā.
Ranga pirmais numurs Sinners finālmačā ar rezultātu 6-4, 6-4 pārspēja norvēģi Kasperu Rūdu (ATP 25.).
Pirms 50 gadiem Romas turnīrā par čempionu kļuva mājinieks Adriāno Panata.
Siners uzvarējis visos deviņos "Masters 1000" turnīros, kas ir otrais līmenis aiz "Grand Slam". Līdz šim kas tāds pa spēkam bija tikai serbam Novakam Džokovičam.