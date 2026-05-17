Šodien 20:57
“Mēs to paveicām!” Lietuvas policija Ukrainai nodod 79 automašīnas. VIDEO
Lietuvas policijas sagatavotais automašīnu konvojs šorīt sasniedzis Ukrainu, kur Ļvovas policijai oficiāli nodotas 79 dienesta automašīnas. Par to sociālajos tīklos pavēstījusi Lietuvas policija, publicējot arī aizkustinošu video no vēsturiskā brauciena.
“Mēs to paveicām,” teikts Lietuvas policijas ierakstā, uzsverot Lietuvas un Ukrainas ciešo sadarbību un atbalstu laikā, kad Ukraina turpina aizstāvēties pret Krievijas agresiju.
Konvojs ticis gatavots ilgi un atbildīgi. Ceļā devās arī 90 Lietuvas policijas virsnieki. Pēc uzdevuma izpildes viņi noguruši, bet gandarīti atgriežas mājās. “Kopā līdz uzvarai!” pausts ierakstā.
Tāpat Lietuvas policija informē, ka drīzumā tās mājaslapā būs skatāma īpaša dokumentālā filma par šo vēsturisko konvoju.