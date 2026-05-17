“Kara laika uzdevumi miera laikā”: NBS varētu mainīt savu struktūru
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris pieteicis vēlmi veikt armijas plašāku transformāciju, tostarp pārskatot struktūru, svētdien vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "de facto".
Iecerēts, ka daļu no izmaiņām varētu iekļaut jau spēkā esošajā NBS attīstības plānā vēl līdz rudenim, ziņo "de facto".
Raidījums noskaidrojis, ka tā nebūs tikai jaunu spēju un tehnoloģiju pievienošana esošajām iecerēm, bet arī jautājums par kopējo armijas struktūras pārveidi.
NBS komandieris Kaspars Pudāns skaidro, ka šobrīd bruņoto spēku dežūras pierobežā ar pretgaisa aizsardzības operācijām "principā ir kaujas vai kara laika uzdevumi, kurus mēs veicam miera laikā". Un tas var prasīt struktūras izmaiņas - gan apakšvienības, gan kopējās, norāda Pudāns.
Viņš atklāja, ka ir izveidota darba grupa, kurai būs jādomā par šo transformāciju un strukturālām izmaiņām.
Pudāns atzīst, ka tas ir liels izaicinājums, jo ar esošajiem resursiem, ne vienmēr var paspēt "visas savas operacionālās domas, idejas nolasīt un uzlikt uz papīra". Tomēr tagad ir uzdevums to formalizēt, klāstīja Pudāns.
Transformācijas pasākumu vadīšana uzticēta NATO divīzijas komandiera vietniekam brigādes ģenerālim Ilmāram Lejiņam, kurš arī strādāja pie Ukrainas pieredzes apkopošanas.