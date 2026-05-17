"Eirovīzijas" fani sašutuši: Čehijai pēc tehniskas ķibeles liedz uzstāties vēlreiz
Starptautiskā dziesmu konkursa “Eirovīzija” fani sociālajos tīklos pauduši sašutumu pēc tam, kad Čehijas pārstāvim Danielam Žižkam netika dota iespēja uzstāties atkārtoti, lai gan viņa priekšnesumu ietekmēja tehniska kļūme.
Žižka Vīnē izpildīja dziesmu “Crossroads”, taču priekšnesuma laikā bija vērojamas vairākas tehniskas problēmas. Brīdī, kad dziedātājs uzstājās spoguļu instalācijā, ekrānā bija redzami traucējumi, un daudzi skatītāji sociālajos tīklos norādīja, ka tā bijusi acīmredzama kameras kļūme.
Kļūmes bija pietiekami pamanāmas, lai tās komentētu arī Apvienotās Karalistes komentētājs Greiems Nortons. Viņš skaidroja, ka mēģinājumu laikā šādas problēmas neesot novērotas, kā arī piebilda, ka filmēšanas laikā pakritis operators.
Lai gan Žižka priekšnesumu pabeidza, skatītāji drīz vien sāka jautāt, vai Čehijai tiks dota iespēja dziesmu izpildīt vēlreiz. “Eirovīzijas” noteikumi paredz, ka dalībnieki var lūgt atkārtotu uzstāšanos, ja priekšnesumu būtiski ietekmējusi tehniska kļūme. Līdzīgs precedents bijis 2010. gadā, kad Spānijas pārstāvim Danielam Digesam tika ļauts uzstāties atkārtoti pēc tam, kad viņa priekšnesumu izjauca uz skatuves uzskrējis cilvēks.
Vēlāk tika apstiprināts, ka Čehijas delegācija oficiāli vērsusies pie Eiropas Raidorganizāciju apvienības, lūdzot atļaut Žižkam uzstāties vēlreiz. Tomēr EBU šo lūgumu noraidīja.
“Čehijas dziesmas priekšnesuma laikā lielajā finālā bija neliela kameras problēma,” teikts EBU paziņojumā. “Priekšnesums un audio netika ietekmēti, tāpēc dziesma netiks izpildīta atkārtoti.”
Šis lēmums izraisīja plašu neapmierinātību sociālajos tīklos. Vairāki “Eirovīzijas” fani to nodēvēja par netaisnīgu un nesamērīgu, uzsverot, ka kļūme neesot bijusi maznozīmīga. Kāds skatītājs norādīja, ka EBU palaidusi garām iespēju pieņemt vienkāršu un skatītājiem saprotamu lēmumu, kas mazinātu kritiku pret konkursa rīkotājiem.
Daudzi fani pauda nožēlu, ka tehniskās problēmas skārušas tieši Žižku, kuru daļa skatītāju uzskatīja par vienu no spēcīgākajiem konkursa dalībniekiem. Sociālajos tīklos izskanēja arī komentāri, ka kameras kļūme varējusi ietekmēt Čehijas izredzes finālā. Daži skatītāji pat sāka pētīt “Eirovīzijas” noteikumus, meklējot pamatojumu, kas ļautu Čehijas pārstāvim uzstāties atkārtoti.
Eirovīzija finālā krāšņi nosvin 70. jubileju; 16.05.2026.
Austrijas galvaspilsētā Vīnē notika 70. starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls.