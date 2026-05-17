Vācijā policija nošāvusi no privātas teritorijas izbēgušu tīģeri
Tīģeris paspēja ievainot vienu cilvēku.
Jauns.lv/LETA

Vācijā netālu Leipcigas policija nošāvusi tīģeri, kas bija izbēdzis no privātas nožogotas teritorijas, svētdien paziņoja policijas preses sekretāre.

Incidentā viens cilvēks guvis vieglus savainojumus.

"Sabiedrībai briesmas vairs nedraud," pauda policijas pārstāve.

Tīģeris izbēdzis no nožogotas teritorijas Škeidicā, netālu Leipcigas. Plēsējs nogalināts dārzu rajonā. Likumsargi vēl nav noskaidrojuši, kā tīģerim izdevās izkļūt.

Ievainotais cilvēks, kas tika izglābts no nožogotās teritorijas, nogādāts slimnīcā.

Kā vēsta mediji, bijis zināms, ka Škeidicā industriālajā zonā kāds dresētājs tur tīģerus. Pagaidām nav nekādu pazīmju, ka būtu izbēguši citi dzīvnieki, norāda policija.

