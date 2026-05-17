Maskava piedzīvo masīvu dronu triecienu: ziņo par sprādzieniem centrā, ugunsgrēku Šeremetjevas lidostā un simtiem atceltu reisu
Ukraina naktī uz svētdienu veikusi dronu triecienu Maskavai un Maskavas apgabalam, kas bijis viens no lielākajiem kopš Krievijas izvērstā pilna mēroga kara sākuma, vēsta "Radio Brīvība".
Varasiestādes ziņo par trim bojāgājušajiem un vairāk nekā desmit ievainotajiem, un vairākās vietās, arī Šeremetjevas starptautiskajā lidostā, pēc dronu triecieniem un atlūzu nogāšanās izcēlušies ugunsgrēki.
Zeļenogradā, kas administratīvi ietilpst Maskavā, triecienā cietis tehniskais parks "Elma", platformā "Telegram" vēsta kanāls "Astra".
Šeremetjevas lidostas teritorijā izcēlās ugunsgrēks. Atlūzas nokritušas tālu no termināļa ēkas. Atlikta vai pārcelta vairāk nekā 100 lidmašīnu ielidošana un 100 izlidošana, vēsta tīmekļa medijs RBK. Arī Vnukovas lidostā atcelti vai atlikti aptuveni 100 reisi.
Maskavas apgabalā dronu triecienos cietušas daudzstāvu dzīvojamās ēkas, arī Himkos, Istrā un Krasnogorskā, kā arī pašā pašā Maskavā Mihailova ielā.
Kā vēsta varasiestādes, Maskavas apgabalā dronu triecienos dzīvību zaudējuši trīs cilvēki - viens Himkos un divi Mitiščos.
Zeļenogradā noticis arī dronu trieciens naftas pārstrādes rūpnīcai. Sprādzieni bija dzirdami arī Maskavas centrā. Maskavas apgabalā veikts trieciens Solņečnogorskas naftas pārkraušanas stacijai.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aizvadītajā nedēļā brīdināja, ka Ukraina noteikti atbildēs uz 13. un 14. maija Krievijas masveida dronu un raķešu triecieniem. To gaitā Kijivā tika nogalināti vairāk nekā 20 cilvēki.