"Bītlu" leģenda Pols Makartnijs atzīst, ka "tagad netalantīgi cilvēki kļūst apbrīnojami slaveni"
Leģendārajam grupas "The Beatles" mūziķim Polam Makartnijam ir 83 gadi, un viņa muzikālā karjera ilgst jau vairāk nekā sešas desmitgades.
Pols Makartnijs izteicis negaidītu viedokli par influenceru kultūru, uzsverot, ka “cilvēki, kuri nešķiet talantīgi, kļūst apbrīnojami slaveni”.
Makartnijs jau sešdesmit gadus darbojas izklaides industrijā un ļoti labi pārzina dažādu paaudžu attieksmi un pieejas, ienākot un pametot mūzikas pasauli. Nesenā intervijā Makartnijs dalījies pārdomās par to, kā, viņaprāt, ir mainījusies slavenību pasaule, īpaši sociālo mediju uzplaukuma kontekstā.
Runājot podkāstā “The Rest Is Entertainment”, viņam tika uzdots kāda klausītāja jautājums par to, kas mūziķi visvairāk mulsina 21. gadsimtā. Pols atbildēja: "Es teiktu, ka liela daļa no šī influenceru fenomema – es to neizprotu, jo neesmu no tās paaudzes. Bet es to redzu, to nevar nepamanīt. Mana sieva skatās “Instagram” un rāda man kaut ko, un tad viena no šīm lietām parādās arī man. Tas šķiet smieklīgi – un, manuprāt, tā ir noticis vienmēr – cilvēki, kas nešķiet īpaši talantīgi, kļūst apbrīnojami slaveni. Miljardiem skatījumu un klikšķu.”
“Jābūt uzmanīgam runājot par šo tēmu, jo tas var likt izklausīties ļoti vecmodīgam. Kāds es arī esmu,” paturpināja Makartnijs.
Martā tika izdots pirmais singls “Days We Left Behind” no Pola Makartnija jaunākā albuma “The Boys of Dungeon Lane”, kuram jāiznāk šā gada 29. maijā. Šis būs mūziķa 21. studijas solo albums.