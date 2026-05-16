Čempione "Riga" piedzīvo izbīli Jelgavā
"Jelgavas" komanda sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 13. kārtas mačā viesos spēlēja neizšķirti 2:2 (2:0) ar čempioni "Riga", jau spēles sākumā šokējot čempioni ar divu vārtu guvumu.
Jelgavniekiem ar gūtiem vārtiem izcēlās Tomāšs Ratajs un Leošs Priors. "Riga" komandai vārtus guva Kajo Ferreira un Orlando Galo. Spēles 11. minūtē pēc Gļeba Žaleiko centrējuma soda laukumā Ratajs ar galvu pāradresēja bumbu vārtos un panāca 1:0 jelgavnieku labā. Trīs minūtes vēlāk Priors izpildīja stūra sitienu, un bumba, neskarot nevienu citu futbolistu, lidoja "Riga" vārtos - 2:0.
Otrā puslaika vidū, 67. minūtē, pēc teicamas saspēles Antonijs Černomordijs piespēlēja bumbu Ferreiram, kurš vienus vārtus atguva. Tuvojoties pamatlaika beigām, 86. minūtē pēc centrējuma Černomordijs uzvarēja divcīņu, un bumba nonāca pie Galo, kurš panāca 2:2.
Pirms tam "Super Nova" ar 3:1 pārspēja "Ogre United", bet piektdien 13. kārtas pirmajā mačā "Grobiņa" mājās ar 3:3 cīnījās neizšķirti ar "Tukums 2000".
Svētdien 13. kārtas noslēgumā RFS viesosies pie "Audas" un "Liepāja" savā laukumā spēkosies ar "Daugavpili".
Pēc 12 spēļu kārtām RFS ar 31 punktu ir līdere, "Riga" ar 30 punktiem 13 mačos ir otrā, bet "Auda" ar 25 punktiem noslēdz labāko trijnieku. Tālāk ar 17 punktiem ir "Super Nova", 15 punkti ir "Liepājai", 14 - "Daugavpilij", pa 13 guvušas "Tukums 2000" un "Jelgava", bet "Grobiņai" ir 12 punkti. Pēdējā ar trīs punktiem ir "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.