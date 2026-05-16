Pasaulē
Šodien 21:59
Ziemeļafrikānis Itālijā ar automašīnu cenšas sabraukt gājējus, pēc tam sadurt
Itālijas ziemeļu pilsētā Modenā sestdien vieglā automašīna uzbrauca uz ietves un ietriecās gājējos, ievainojot astoņus cilvēkus, no kuriem četri guva smagus ievainojumus, paziņoja pilsētas mērs Masimo Meceti.
Pēc viņa teiktā, kāda sieviete tika piespiesta pie veikala skatloga, un viņai bija nepieciešama abu kāju amputācija.
Autovadītājs ir 31 gadu vecs Ziemeļāfrikas izcelsmes vīrietis, kas dzimis Bergamo un uzaudzis Modenā, žurnālistiem sacīja Meceti. Viņš ir aizturēts, piebilda mērs.
Cietušie tika nogādāti slimnīcās Modenā un Boloņā, kritiskākajos gadījumos arī ar helikopteru.
Autovadītājs mēģināja bēgt, taču viņu aizturēja policija un nogādāja iecirknī. Liecinieki pastāstījuši, ka vīrieša rokās bijis nazis, taču viņam nav izdevies nevienam iedurt, jo notikuma vietā esošie cilvēki viņam nazi atņēmuši.
Policija cenšas noskaidrot vīrieša motīvus.