Latvija pirmajā periodā iztur mājinieces Šveices spiedienu
Latvijas vīriešu hokeja izlase pasaules čempionāta pirmajā mačā pēc pirmā perioda spēlē neizšķirti 0:0 ar Šveici. Pirmajā periodā šveicieši divreiz vairāk meta pa Latvijas vārtiem — 12 pret 6.
Maču no Cīrihes tiešraidē translē kanālā LTV7.
Jau spēles pirmajā minūtē Latvijas izlase tika pie iespējas spēlēt vairākumā, taču tā laikā nopietni apdraudēt pretinieku vārtus neizdevās. Vienādos sastāvos lielākoties uzbruka šveicieši, bet veiksmīgi vārtos darbojās Kristers Gudļevskis.
Tuvojoties perioda beigām, Rūdolfs Balcers un Sandis Vilmanis vārtu priekšā centās iedabūt ripu vārtos, taču Sandro Ešlimans palika nepārspēts. Turpinājumā Oskars Batņa par pretinieka klupināšanu pirmo reizi spēlē atstāja Latviju mazākumā. Spēlējot jau vienādos sastāvos, Latvijas izlasi no nonākšanas iedzinējos glāba vārtu pārliktnis.
Olivers Mūrnieks 17 gadu vecumā kļuvis par visu laiku jaunāko Latvijas hokejistu, kurš piedalījies pasaules čempionāta spēlēs.
Latvijas hokejistiem šī ir pirmā spēle, bet Šveice piektdien ar 3:1 pārspēja ASV.
Latvijas hokejisti pasaules čempionātu turpinās svētdien un tajā pašā laikā būs jātiekas ar Vācijas valstsvienību. Tad 19. maijā plkst. 17.20 būs jāspēlē ar Austriju, zaudējums kurai latviešiem pērn liedza sasniegt ceturtdaļfinālu, 21. maijā plkst. 17.20 - ar Somiju, 23. maijā plkst. 13.20 - ar ASV, 24. maijā plkst. 17.20 - ar Lielbritāniju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem.
Šogad pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā norisināsies līdz 31. maijam. Fribūra uzņems B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām paredzēti arī divi ceturtdaļfināli, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.