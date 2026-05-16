Sēru vēsts. Pēkšņi mūžībā devies mūsu kolēģis Raivis Bergs
Foto: Juris Rozenbergs
Tieši šāds, vienmēr smaidīgs, Raivis Bergs paliks mūsu atmiņās.
Sabiedrība

Sēru vēsts. Pēkšņi mūžībā devies mūsu kolēģis Raivis Bergs

Jauns.lv

2026. gada 15. maijs izdevniecībā “Rīgas Viļņi” allaž būs melna diena. Pēkšņi mūžībā devās mūsu mīļais kolēģis Raivis Bergs.

Sēru vēsts. Pēkšņi mūžībā devies mūsu kolēģis Raiv...

Raivja Berga tuvinieki šajā sēru brīdī aicina cienīt privātumu un nekādus sīkākus komentārus nesniegs.

Izdevniecības “Rīgas Viļņi” kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Raivja tuvajiem un viņu mūžam atcerēsies kā enerģisku un pozitīvu cilvēku, ikvienas kompānijas dvēseli.

Tēmas

In Memoriam

Citi šobrīd lasa