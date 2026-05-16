Tieši šāds, vienmēr smaidīgs, Raivis Bergs paliks mūsu atmiņās.
Šodien 12:24
Sēru vēsts. Pēkšņi mūžībā devies mūsu kolēģis Raivis Bergs
2026. gada 15. maijs izdevniecībā “Rīgas Viļņi” allaž būs melna diena. Pēkšņi mūžībā devās mūsu mīļais kolēģis Raivis Bergs.
Raivja Berga tuvinieki šajā sēru brīdī aicina cienīt privātumu un nekādus sīkākus komentārus nesniegs.
Izdevniecības “Rīgas Viļņi” kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Raivja tuvajiem un viņu mūžam atcerēsies kā enerģisku un pozitīvu cilvēku, ikvienas kompānijas dvēseli.