"Spurs" aizsūta Edvardsu un "Timberwolves" atvaļinājumā; "Pistons" panāk izšķirošo spēli
Sanantonio "Spurs" komanda piektdien nodrošināja vietu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra Rietumu konferences finālā.
"Spurs" viesos ar rezultātu 139:109 (36:27, 38:34, 36:23, 29:25) pārspēja Minesotas "Timberwolves" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 4-2.
Sanantonio vienībā Stefons Kāsls guva 32 punktus un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, De'Āronam Foksam bija 21 punkts un deviņas rezultatīvas piespēles, Viktors Vembanjama guva 19 punktus, bet debitants Dilans Hārpers guva 15 punktus.
Viesi realizēja 18 no 38 tālmetieniem, kas ir komandas rekords izslēgšanas turnīrā."Timberwolves" komandā Entonijs Edvardss guva 24 punktus, bet rezervisti Terenss Šenons un Nazs Rīds pievienoja attiecīgi 21 un 18 punktus. Džūliuss Rendls realizēja tikai vienu no astoņiem metieniem un guva trīs punktus.
"Spurs" komanda, kuru vada savulaik "VEF Rīga" sastāvā bijušais Mičs Džonsons, konferences finālā tiksies ar Oklahomasitijas "Thunder". Pērnā gada čempione "Thunder" šī gada "play-off" nav zaudējusi nevienā spēlē.
Tikmēr Austrumu konferences pusfināla sērijā Detroitas "Pistons" viesos ar rezultātu 115:94 (27:25, 27:26, 30:19, 31:24) guva virsroku pār Klīvlendas "Cavaliers" un sērijā panāca 3-3.
Konferencē ar pirmo numuru izsētajā "Pistons" komandā rezultatīvākais ar 21 punktu bija Keids Kaningems, 17 punktus iemeta Pols Rīds, 15 punkti un 11 atlēkušās bumbas bija Džeilenam Durenam, tāpat 15 punktus guva Daniss Dženkinss. Ar 16 precīziem no 36 izpildītajiem tālmetieniem Detroitas komanda atkārtoja savu rekordu izslēgšanas turnīru spēlēs. "Cavaliers" rindās Džeimss Hārdens guva 23 punktus, bet Donovanam Mičelam un Evanam Moblijam bija pa 18 punktiem.
Svētdien Detroitā noskaidrosies tā komanda, kas konferences finālā spēkosies ar Ņujorkas "Knicks".
Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".