No graujošām uzvarām līdz sirdi plosošiem zaudējumiem: spēles pret Vāciju allaž bijušas principiālas
Šodien plkst. 21:20 Latvijas hokejisti pasaules čempionāta A grupas spēlē cīnīsies pret Vāciju. Abām tā kļūs par otro spēli turnīrā, turklāt tā var būt svarīga cīņā par ceturtdaļfinālu. Tiešraide LTV7 kanālā.
Spēles pret Vāciju bieži vien noteikušas, kura no komandām vēlāk sasniegs ceturtdaļfinālu pasaules čempionātā. Pēdējo reizi abas valstsvienības spēkojās 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs, uzvaru izcīnot Latvijai.
Latvijas izlases pirmais treniņš Cīrihē; 14.05.2026.
Latvijas hokeja izlase aizvadījusi pirmo treniņu Cīrihē divas dienas pirms pirmās spēles pasaules čempionātā pret mājinieci Šveici.
Pasaules čempionātos viena pret otru cīnījušās 13 reizes un bilance ir par sliktu Latvijai - četras uzvaras, viens neizšķirts un astoņi zaudējumi. Astoņi no 13 dueļiem bijuši pēc pēdējās formāta maiņas turnīrā un pārējas uz divām grupām ar astoņām katrā. Latvija ar Vāciju kopš 2012. gada astoņas reizes bijusi vienā grupā un viena pret otru cīnījusies par svarīgiem punktiem.
Turklāt jāņem vērā, ka divas no četrām uzvarām Latvijas hokejisti svinējuši pirmajās divās savstarpējās spēlēs elites divīzijā. 1997. un 1998. gadā latvieši bija krietni pārāki pār vāciešiem, izcīnot graujošākās uzvaras ar 8:0 un 5:0. Sākot no 2002. gada spēles pret Vāciju bijušas grūtas, turklāt reizi sagrāvi esam piedzīvojuši paši - tā notika abu izlašu pēdējā savstarpējā cīņā pasaules čempionātu ietvaros pirms diviem gadiem - kapitulācija ar 1:8.
Divi citi panākumi svinēti 2012. un 2018. gadā. Pirms 14 gadiem Latvijai septiņas minūtes pirms pamatlaika beigām uzvaru izrāva Aleksejs Širokovs. Vēlāk gan nedz latvieši, nedz vācieši nesasniedza ceturtdaļfinālu, jo grupā ceturtie palika norvēģi. Savukārt 2018. gadā grupā izdevās uzvarēt ar 3:1, spēles gaitā ar skaistu piespēli pirmajos gūtajos vārtos izceļoties Rodrigo Ābolam. Līdz 48. minūtei toreizējā trenera Boba Hārtlija vadībā izdevās panākt 3:0 vadību un to arī noturēt (3:1). Tā gada turnīrā latvieši aizspēlējās līdz ceturtdaļfinālam, kurā lika panervozēt Zviedrijai.
Visbiežāk Vācija latviešus apspēlējusi ar vienas ripas pārsvaru, turklāt uzvaras vārti gūti mača izskaņās. 2014. gadā Vācija uzvarēja ar 3:2, uzvaras ripu gūstot 56. minūtē. Gadu vēlāk Lauris Dārziņš Latviju izvirzīja vadībā, taču trešajā periodā minimālais pārsvars netika nosargāts. Uzvaras golu pretinieki guva 58. minūtē (1:2).
2017. gada turnīrā, kura mājinieki bija tieši vācieši, abas komandas pēdējā apakšgrupu dienā cīnījās par to, kura sasniegs ceturtdaļfinālu. No zaudējuma vācieši izglābās pamatlaika pēdējā minūtē, bet vēlāk uzvarēja pēcspēles metienos. Tajos viņi realizēja vienu no trijiem, kamēr Latvija nevienu. Arī 2021. gadā (toreiz mājiniece jau bija Latvija) abas izlases spēlēja apakšgrupu turnīra pēdējā dienā. Spēles likme bija ceturtdaļfināls, vāciešiem līdz pirmā perioda septītajai minūtei gūstot divus vārtus. Ar to bija gana, lai spēli arī uzvarētu (2:1).
Izņemot 1:8 pirms diviem gadiem, divas citas uzvaras vācieši izcīnījuši ar divu vārtu pārsvaru - 5:3 2008. gadā (Latvija nenoturēja 3:2 vadību) un 2:0 2013. gadā. Savukārt 2004. gadā fiksēts vienīgais neizšķirts (mūsdienās hokeja spēle gan nevar noslēgties bez uzvarētāja noskaidrošanas) - 1:1.
Potenciāli jau turnīra otrajā spēlē noteiksies, kurai no komandām (Latvijai vai Vācijai) būs priekšrocība cīņā par ceturtdaļfinālu. Spēles svarīgumu publiski atzinuši jau vācieši, kuru sastāvā nav lielākās zvaigznes Leona Draizaitla, taču tāpat ierindā ir atsevišķi hokejisti no NHL - vārtsargs Filips Grūbauers, aizsargs Morics Zaiders, kā arī uzbrucēji Džošs Samanskis un Lūkass Reihels. Pēdējais pievienojās īsi pirms turnīra sākuma.
Latvijas sastāvā NHL nelielu pieredzi guvis Sandis Vilmanis, kurš pārbaudes spēlēs savi pieteica kā vienu no līderiem. Ziemeļamerikā tiek tikai gaidīts Eduards Tralmaks, kura "Griffins" turpina dalību Kaldera kausa izcīņā. Potenciāli atbrīvoties viņš gan var tikai apakšgrupas turnīra otrajā daļā.
Vācijas hokejs labi zināms ir vārtsargam Kristeram Gudļevskim, kurš divas sezonas atzīts par DEL labāko vārtsargu. Brēmerhāvenes "Fischtown Pinguins" bez viņa strādā arī vārtsargu treneris Edgars Lūsiņš, savukārt īrē no Somijas sezonu Minhenē pabeidza daudzsološais aizsargs Alberts Šmits.
Abām komandām tā kļūs par otro spēli turnīrā. Kamēr vācieši spēlēja pirmajā dienā, tikmēr Latvijai tā kļūs par otro spēli divās dienās. Tas nozīmē, ka līdz abu duelim vairāk laika atpūtai būs pretiniekiem.
2026. gada pasaules čempionāts Šveicē ilgs līdz 31. maijam. Latvijas hokeja izlasei A grupā būs vēl jāspēkojas pret ASV, Somiju, Austriju, Lielbritāniju un Ungāriju.
Latvijas hokeja izlases sastāvs 2026. gada pasaules čempionātam
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL).
Vācijas hokeja izlases sastāvs 2026. gada pasaules čempionātā:
vārtsargi - Maksimilians Francrebs (Manheimas "Adler"), Filips Grūbauers (Sietlas "Kraken", NHL), Jonass Štretmers (Berlīnes "Eisbaren");
aizsargi - Leons Gavanke, Filips Zinns (abi - Manheimas "Adler"), Leons Hitls (Ingolštates ERC), Ēriks Miks, Kai Vismans (abi - Berlīnes "Eisbaren"), Morics Zaiders (Detroitas "Red Wings", NHL), Fabio Vāgners (Minhenes "Red Bull"), Markuss Vēbers (Nirnbergas "Ice Tigers");
uzbrucēji - Samuels Dovs-Makfols (Nirnbergas "Ice Tigers"), Andreass Eders, Frederiks Tifelss, Manuels Vīderers (visi - Berlīnes "Eisbaren"), Aleksanders Ēls, Marks Mihaeliss (abi - Manheimas "Adler"), Daniels Fišbuhs (Izerlonas "Roosters"), Dominiks Kahūns ("Lausanne", Šveice), Maksimiliāns Kastners (Minhenes "Red Bull"), Niko Krēmers (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins"), Štefans Loibls (Štraubingas "Tigers"), Džošs Samanskis (Edmontonas "Oilers", NHL), Pārkers Tuomi (Ķelnes "Haie"), Lūkass Reihels (Bostonas "Bruins", NHL).