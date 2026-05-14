"Sharks" uzbrucējs Kuraševs nepalīdzēs Latvijas pretiniecei Šveicei
Mājiniecei Šveices vīriešu hokeja izlasei slimības dēļ tomēr nevarēs palīdzēt uzbrucējs Filips Kuraševs, ceturtdien pavēstīja Šveices Hokeja federācija (SIHF).
Sākotnēji bija paredzēts, ka Kuraševs varētu papildināts valstsvienības rindas, taču SIHF paziņojumā norādīts, ka hokejista veselības stāvoklis šobrīd nav atbilstošs dalībai turnīrā.
Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Sanhosē "Sharks" uzbrucējs Kuraševs izlaida sezonas izskaņu savainojuma dēļ. Viņš šosezon devās laukumā 43 spēlēs un iekrāja 20 (7+13) punktus.
26 gadus vecais uzbrucējs pārstāvējis Šveices izlasi četros pasaules čempionātos, kā arī bija valstsvienības rindās Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs.
Šveices hokejisti piektdien sāks pasaules čempionātu ar maču pret ASV.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, bet Šveices izlase būs Latvijas valstsvienības pirmā pretiniece šo sestdien. Vēl A grupā Cīrihē spēlēs arī ASV, Somija, Vācija, Austrija, Ungārija un Lielbritānija.
Šveices hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Sandro Aišlimans ("Davos"), Reto Berra ("Fribourg-Gotteron"), Leonardo Dženoni ("Bern");
aizsargi - Tims Berni, Dīns Kukans, Kristians Marti (visi - Cīrihes "Lions"), Dominiks Egli ("Frolunda", SHL), Romāns Josi (Nešvilas "Predators", NHL), Svens Jungs, Lukass Friks (abi - "Davos"), Janiss Mozers (Tampabejas "Lightning");
uzbrucēji - Svens Andrigeto, Deniss Malgins, Nikolass Behlers (visi - Cīrihes "Lions"), Kristofs Bertšči, Atilio Bjaska (abi - "Fribourg-Gotteron"), Niko Hišīrs, Timo Maijers (abi - Ņūdžersijas "Devils", NHL), Kens Jēgers, Damjēns Riats, Teo Rošets (visi - "Lausanne"), Simons Knaks ("Davos"), Nino Nīderreiters (Vinipegas "Jets", NHL), Piuss Zuters (Sentluisas "Blues", NHL), Kalvins Tirkaufs ("Lugano").