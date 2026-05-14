Latvijas pretinieci Vāciju pastiprina Bļugera bijušais komandas biedrs
Vācijas hokeja izlasei, kas ir viena no Latvijas pretiniecēm pasaules čempionātā, pievienojies Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Bostonas "Bruins" uzbrucējs Lukass Reihels, ziņo Vācijas Hokeja federācija (DEB).
Sākotnēji bija paredzēts, ka Vācijas valstsvienības sastāvā būs trīs NHL spēlētāji, taču aptuveni 24 stundas pirms pirmā mača, kurā vācieši spēkosies ar Somiju, izlases sastāvu papildinājis Reihels.
DEB paziņojumā norādīts, ka Reihels pievienojies valstsvienībai, jo nesen noslēdzis jaunu NHL līgumu. Viņš valstsvienības rindās aizstās Dominiku Boku.
Reihels šo sezonu sāka Čikāgas "Blackhawks", tad nonāca Teodora Bļugera pārstāvētajā Vankūveras "Canucks", bet martā tika aizmainīts uz "Bruins", kuras rindās arī noslēdza sezonu.
Kā zināms, valstsvienības lielākā zvaigzne Leons Draizaitls no "Oilers" martā guva ceļgala savainojumu un čempionātu izlaidīs.
2026. gada pasaules meistarsacīkstes no 15. līdz 31. maijam notiks Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā. Vācijas izlase spēlēs A grupā Cīrihē, kur tiksies ar mājiniekiem šveiciešiem, kā arī ASV, Somijas, Vācijas, Lielbritānijas, Ungārijas un Latvijas valstsvienībām.
Vācijas izlases sastāvs dalībai pasaules čempionātā:
vārtsargi - Maksimilians Francrebs (Manheimas "Adler"), Filips Grūbauers (Sietlas "Kraken", NHL), Jonass Štretmers (Berlīnes "Eisbaren");
aizsargi - Leons Gavanke, Filips Zinns (abi - Manheimas "Adler"), Leons Hitls (Ingolštates ERC), Ēriks Miks, Kai Vismans (abi - Berlīnes "Eisbaren"), Morics Zaiders (Detroitas "Red Wings", NHL), Fabio Vāgners (Minhenes "Red Bull"), Markuss Vēbers (Nirnbergas "Ice Tigers");
uzbrucēji - Samuels Dovs-Makfols (Nirnbergas "Ice Tigers"), Andreass Eders, Frederiks Tifelss, Manuels Vīderers (visi - Berlīnes "Eisbaren"), Aleksanders Ēls, Marks Mihaeliss (abi - Manheimas "Adler"), Daniels Fišbuhs (Izerlonas "Roosters"), Dominiks Kahūns ("Lausanne", Šveice), Maksimiliāns Kastners (Minhenes "Red Bull"), Niko Krēmers (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins"), Štefans Loibls (Štraubingas "Tigers"), Džošs Samanskis (Edmontonas "Oilers", NHL), Pārkers Tuomi (Ķelnes "Haie"), Lukass Reihels (Bostonas "Bruins", NHL).