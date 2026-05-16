Biežāk uzvarējis pretinieks: Latvijai pasaules čempionāta ievadā jāspēkojas pret neērto Šveici
Šodien plkst. 21:20 Latvijas hokeja izlase ar spēli pret mājinieci Šveici uzsāks 2026. gada pasaules čempionāta A grupas izspēli. Tiešraide LTV7 kanālā.
Ja tieši neizšķirts pret Šveici 1996. gada pasaules čempionāta B divīzijā deva iespēju debitēt elites divīzijā un tajā arī līdz šim noturēties, tad abu izlašu savstarpējie dueļi pasaules čempionātā pagaidām bijuši ar Šveices dominanci.
Viena pret otru pasaules čempionātu ietvaros kopš 1997. gada komandas spēlējušas 13 reizes. Deviņās spēlēs pārāks izrādījies pretinieks, vienu reizi starp komandām fiksēts neizšķirts, taču tikai trīs reizes laukumu kā uzvarētāji pametuši latvieši.
Pēc zaudējumiem pirmajās piecās no sešām savstarpējām spēlēm pirmo uzvaru elites pasaules čempionātā pār Šveici izdevās izcīnīt pirms 17 gadiem - 2009. gada turnīrā. Toreiz Latvija pēcspēles metienu sērijā bija pārāka ar 2:1. Uzvaru nodrošināja vecmeistara Aleksandra Ņiživija precīzais pēcspēles metiens. Šī uzvara vēlāk bija svarīga, jo tā ļāva otrajā grupu posmā būt augstāk par Šveici un kvalificēties ceturtdaļfinālam.
Otrā uzvara pār Šveici sekoja 2015. gada pasaules čempionātā. Divi izcīnītie punkti, jo uzvara sekoja papildlaikā, vēlāk bija noderīgi cīņā par vietas saglabāšanu pasaules čempionātā. Toreiz Latvija bija pārāka ar 2:1, izlases trenerim Laurim Dārziņam izceļoties ar divām piespēlēm, bet uzvaras vārtus gūstot nu jau bijušajam kapteinim Kasparam Daugaviņam. Konkrētajā gadā Latvijas hokejisti grupā tika pie pieciem punktiem un knapi saglabātas vietas elitē - pēdējā mačā pret Franciju pie neizšķirta 2:2 pamatlaikā glābt izgājienu pret vārtsargu nācās Edgaram Masaļskim.
Potenciāli vissaldākā uzvara pasaules čempionātos pār Šveici bija abu vienību pēdējā savstarpējā mačā 2023. gadā. Rīgā notikušajā grupas izspēlē Latvijai pēdējā spēlē vajadzēja vismaz punktu, lai sasniegtu ceturtdaļfinālu un ārkārtīgi rezultatīvā spēlē piecas minūtes pirms pamatlaika beigām Kaspara Daugaviņa precīzais metiens to arī dāvāja. Papildlaikā Rūdolfs Balcers, kurš ikdienā spēlē tieši Šveicē, nodrošināja uzvaru latviešiem (4:3). Tālākie notikumi, šķiet, visiem zināmi - uzvara ceturtdaļfinālā pār Zviedriju un izcīnītas bronzas medaļas.
Līdz ar to var secināt, ka līdz šim pasaules čempionātos Latvija ne reizi pamatlaikā nav pārspējusi Šveici. Visas trīs uzvaras svinētas pēc pamatlaika, savukārt vienīgais neizšķirts fiksēts 2004. gadā Prāgā - toreiz vēl hokeja spēlēs bija pieļaujams arī šāds rezultāts. Toreiz komandas viena pret otru spēlēja otrajā grupu kārtā, abām sasniedzot ceturtdaļfinālu.
Arī zaudējumi deviņās reizēs nav bijuši ar graujošiem rezultātiem. Šveices pārliecinošākā uzvara pār Latviju bijusi ar trīs ripu pārsvaru - 2000. gadā ar 4:1. Visbiežāk šveicieši uzvarējuši ar divu ripu pārsvaru - 5:3 1999. gadā, 6:4 2002. gadā, 4:2 2003. gadā, 3:1 2010. gadā un 3:1 2019. gadā. Pēdējā no divu vārtu izcīnītajām uzvarām tika gūta pašā izskaņā, pēdējo trīs minūšu laikā no 1:1 panākot 3:1.
Trīs reizes Šveice uzvaras izcīnījusi ar vienas ripas pārsvaru. 2007. gadā Lauris Dārziņš Latviju izvirzīja vadībā, taču to neizdevās nosargāt (1:2). 2014. gadā līdz otrā perioda sākumam šveicieši izvirzījās vadībā ar 3:0, taču Latvijas izlase nepadevās un ar diviem vārtiem atjaunoja intrigu (zaudējums 2:3). Savukārt 2016. gadā Latvija atspēlējās no 0:3, vēl pusotru minūti līdz pamatlaika beigām rezultāts bija neizšķirts 4:4, kad pretinieki izrāva uzvaru.
Pasaules čempionātos komandas viena pret otru spēlējusi tikai kādā no grupu fāzēm - atkarībā, kāds bijis izspēles formāts. Pirms gada abām bija iespēja satikties ceturtdaļfinālā. Ja Latvija finišētu ceturtajā vietā savā grupā, tad tai būtu duelis pret Šveici cīņā par pusfinālu. Tomēr 1:6 zaudējums pret Austriju ļāva austriešiem izaicināt šīs dienas pretinieci (piedzīvoja sagrāvi ar 0:6).
Latvija ar uzvaru pret Norvēģiju pabeidz gatavošanos pasaules čempionātam; 07.05.2026.
Latvijas vīriešu hokeja izlase pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta ar 4:3 pēcspēles metienu sērijā pārspēja Norvēģiju.
Kamēr Latvija uz turnīru devusies ar atjaunotām sastāva aprisēm, turklāt Olivers Mūrnieks var kļūt par visu laiku jaunāko Latvijas izlasē spēlējošo hokejistu pasaules čempionātos, mājiniece Šveice uzticās pieredzējušiem spēlētājiem, ieskaitot vairākiem no NHL. Pieci hokejisti izlasē ikdienā ir Rūdolfa Balcera komandas biedri Cīrihes "Lions".
Bez Rūdolfa Balcera Šveices hokejs labi zināms Denisam Smirnovam (pagājušo sezonu pabeidza "Kloten"), Oskaram Lapinskim un Tomam Andersonam - viņi visi pēdējos gados spēlē šīs valsts dažādu līgu klubos. Savukārt izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš ikdienā dzīvo tieši Šveicē.
Kamēr Latvijai šī būs pirmā spēle pasaules čempionātā, mājiniece devās laukumā pirmajā dienā, respektīvi, vakar, kad tai bija 2025. gada fināla atkārtojums pret ASV. Latvieši būs ar svaigiem spēkiem, taču jau dienu vēlāk tai svarīga otrā cīņa pret Vāciju.
2026. gada pasaules čempionāts Šveicē ilgs līdz 31. maijam. Latvijas hokeja izlasei A grupā būs vēl jāspēkojas pret ASV, Somiju, Austriju, Lielbritāniju un Ungāriju.
Latvijas hokeja izlases sastāvs 2026. gada pasaules čempionātam
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL).
Šveices sastāvs 2026. gada pasaules čempionātā:
vārtsargi: Reto Berra ("Fribourg-Gotteron", Šveice), Leonardo Dženoni ("EV Zug", Šveice), Sandro Ešlimans ("Davos", Šveice);
aizsargi: Tims Berni (Ženēvas "Servette", Šveice), Dominiks Egli ("Frolunda", Zviedrija), Lūkass Friks ("Davos", Šveice), Romāns Jozi (Nešvilas "Predators", NHL), Svens Jungs ("Davos", Šveice), Dīns Kukāns (Cīrihes "Lions", Šveice), Kristians Marti (Cīrihes "Lions", Šveice), Janiss Mozers (Tampabejas "Lightning", NHL);
uzbrucēji: Svens Andrigeto (Cīrihes "Lions", Šveice), Nikolass Behlers (Cīrihes "Lions", Šveice), Kristofs Bertšī ("Fribourg-Gotteron", Šveice), Atilio Bjaska ("Fribourg-Gotteron", Šveice), Niko Hišīrs (Ņūdžersijas "Devils", NHL), Kens Jāgers ("Lausanne", Šveice), Simons Knaks ("Davos", Šveice), Deniss Malgins (Cīrihes "Lions", Šveice), Timo Meiers (Ņūdžersijas "Devils", NHL), Nino Nīdereiters (Vinipegas "Jets", NHL), Damjens Riats ("Lausanne", Šveice), Teo Rošets ("Lausanne", Šveice), Pijs Suters (Sentluisas "Blues", NHL), Kalvins Turkaufs ("Lugano", Šveice).