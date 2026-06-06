ERAB diskusijā izceļ Baltijas nākamo izaicinājumu - pārvērst inovācijas izaugsmē
Baltijas valstis jau ir pierādījušas savu spēju radīt inovācijas, piesaistīt investoru uzmanību un veidot konkurētspējīgus uzņēmumus. Taču nākamais attīstības posms būs spēja šīs priekšrocības daudz straujāk pārvērst ekonomiskajā izaugsmē, pasaules līmeņa uzņēmumos un investīciju projektos.
Šāds vēstījums dominēja Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) paneļdiskusijā "Baltijas noturība – investējot nākotnē", kas notika ERAB 35. ikgadējās pilnvarnieku sanāksmes un biznesa foruma ietvaros Rīgā.
Atklājot diskusiju, ERAB pirmais viceprezidents Gregorijs Gajets (Gregory Guyett) uzsvēra, ka Baltijas valstis jau ir apliecinājušas savu spēju būt konkurētspējīgām, inovatīvām un noturīgām ekonomikām. Vienlaikus viņš norādīja, ka nākamais uzdevums ir šīs priekšrocības pārvērst lielākā ekonomiskās izaugsmes un investīciju mērogā, piesaistot vairāk ilgtermiņa investīciju, veicinot privātā kapitāla ieplūdi reģionā un stiprinot Baltijas valstu pozīcijas starptautiskajā investīciju vidē.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsver, ka Baltijas valstu konkurētspēja nākotnē būs cieši saistīta ar spēju inovācijas pārvērst komerciāli veiksmīgos produktos un uzņēmumos: “Baltijas valstis jau ir apliecinājušas, ka spēj radīt konkurētspējīgus uzņēmumus un piesaistīt investoru uzmanību. Nākamais solis ir panākt, lai vairāk Baltijā radītu ideju kļūst par eksportspējīgiem produktiem, augošiem uzņēmumiem un nozīmīgiem investīciju projektiem. Tieši uzņēmumu spēja augt, piesaistīt kapitālu un konkurēt starptautiski noteiks mūsu ekonomikas izaugsmi nākamajā desmitgadē.”
Par vienu no nozīmīgākajiem ERAB 35. ikgadējās pilnvarnieku sanāksmes un biznesa foruma praktiskajiem rezultātiem kļuva sadarbības memoranda par vienota Baltijas kapitāla tirgus attīstību parakstīšana. Tā mērķis ir veicināt ciešāku reģionālo sadarbību, uzlabot kapitāla pieejamību uzņēmumiem un stiprināt Baltijas valstu konkurētspēju starptautisko investoru acīs.
LIAA direktore Ieva Jāgere norāda, ka ERAB diskusijā izskanējušais vēstījums precīzi raksturo arī Latvijas un Baltijas valstu nākamo attīstības posmu: “Mūsdienās konkurē nevis atsevišķas valstis, bet gan inovāciju ekosistēmas, kurās tiek savienoti talanti, zināšanas, kapitāls un uzņēmējdarbības ambīcijas. Baltijas valstīm šajā ziņā ir būtiskas priekšrocības – digitāli attīstīta vide, kvalificēts darbaspēks, augsts tehnoloģiskais potenciāls un pieaugoša investoru uzticēšanās. Tieši tāpēc īpaši nozīmīgs ir ERAB 35. ikgadējās pilnvarnieku sanāksmes un biznesa foruma laikā parakstītais memorands par vienota Baltijas kapitāla tirgus attīstību. Tas ir praktisks solis ceļā uz ciešāku Baltijas ekonomisko integrāciju, lielāku kapitāla pieejamību uzņēmumiem un spēcīgāku reģiona konkurētspēju starptautisko investoru acīs.”
Šo tendenci apliecina arī Latvijas rezultāti investīciju piesaistē. 2025. gadā ar LIAA atbalstu Latvijā tika uzsākti 31 investīciju projekts vairāk nekā viena miljarda eiro apmērā, kas ir lielākais viena gada laikā piesaistīto investīciju apjoms valsts vēsturē.
Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka Baltijas konkurētspēja nākotnē būs atkarīga no spējas koncentrēt resursus jomās ar augstu pievienoto vērtību, veicināt inovāciju komercializāciju, nodrošināt kapitāla pieejamību un stiprināt reģionālo sadarbību. Tika uzsvērts, ka Baltijas priekšrocības ir digitālā attīstība, uzņēmējdarbības vide, spēja ātri pielāgoties pārmaiņām un uzņēmumu orientācija uz starptautiskajiem tirgiem jau no agrīna attīstības posma.
LIAA ieskatā paneļdiskusija “Baltijas noturība – investējot nākotnē” apliecināja, ka Baltijas valstis jau ir nostiprinājušas sevi kā konkurētspējīgu, inovatīvu un investoriem pievilcīgu reģionu. Vienlaikus diskusija iezīmēja arī nākamo attīstības posmu – ciešāku Baltijas valstu sadarbību, kapitāla tirgus integrāciju un spēju daudz straujāk pārvērst inovācijas investīcijās, eksportā un pasaules līmeņa uzņēmumos.
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