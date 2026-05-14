"Valencia" ar izcilu aizsardzību pirmajā puslaikā pirmo reizi kluba vēsturē sasniedz Eirolīgas finālčetrinieku
"Valencia" trešdien kā pēdējā vienība nodrošināja vietu ULEB Eirolīgas finālčetrinieka turnīrā, iekļūstot labāko četriniekā pirmo reizi kluba vēsturē.
Ceturtdaļfināla sērijas izšķirošajā mačā "Valencia" savā laukumā ar 81:64 (14:10, 21:13, 21:27, 25:14) pārspēja Atēnu "Panathinaikos", sērijā līdz trīs uzvarām gūstot panākumu ar 3-2. Visā sērijā Valensijas klubs atspēlējās no 0-2 iedzinējiem.
Pirmajā puslaikā Pedro Martinesa trenētā komanda iekrāja 12 punktu pārsvaru. Savā grozā mājinieki ielaida tikai 23 punktus, kas kļuva par labāko tās puslaiku Eirolīgas vēsturē. Iepriekš tās rekords ielaistajos punktos Eirolīgā bija sasniegts pret Vilerbānas ASVEL 2004. gadā, ielaižot 24.
Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 20 gūtajiem punktiem bija Branku Badio, kamēr pa 12 punktiem guva Brekstons Kijs un Žans Montero. Atēnu vienībā ar 15 gūtajiem punktiem izcēlās Naidžels Heiss-Deiviss, desmit punktus guva Džedi Osmans, bet Džerians Grānts septiņiem punktiem pievienoja desmit rezultatīvas piespēles.
Atēnu "Panathinaikos" pirms divām sezonām kļuva par Eirolīgas čempioni, kamēr iepriekšējā sezonā samierinājās ar ceturto vietu. Ergins Atamans pēcspēles preses konferencē kritizēja tiesāšanas kritērijus, norādot, ka ne pirmo spēli pret Valensiju pretinieki izdara krietni vairāk soda metienus nekā viņa vienība - piektajā spēlē 29 pret astoņi. Tāpat Atamans nebija mierā ar veidu, kā tiesneši attiecās pret viņu līderi Kendriku Nanu, kura ierobežošanai "Valencia" pielika lielas pūles. Šī gada janvārī turku speciālists norādīja, ka pametīs Atēnas, ja neuzvarēs Eirolīgā un Grieķijas čempionātā.
Valensijas komanda pusfinālā spēkosies ar Madrides "Real", kuras sastāvā sezonas sākumā nepilnu minūti laukumā bija arī Gunārs Grīnvalds. Otrā pusfinālā tiksies Pirejas "Olympiacos" un Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce".
Eirolīgā katra no 20 komandām aizvadīja 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļuva ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnījās "play-in" kārtā. Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Iepriekšējā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".