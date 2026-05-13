Pagājušā pasaules čempionāta sensācijas autorei Dānijai nepalīdzēs virkne līderu
Pagājušā gada pasaules hokeja čempionāta pusfinālistei Dānijai šogad turnīrā nevarēs palīdzēt visi labākie spēlētāji.
No septiņiem spēlētājiem, kuri šosezon aizvadīja vismaz vienu spēli Nacionālajā hokeja līgā (NHL), valstsvienības rindās pasaules čempionātā Šveicē būs tikai viens - vārtsargs Madss Segords. Vārtsargs šosezon Otavas "Senators" sastāvā laukumā devās divās spēlēs, kurās atvairīja 83,3% metienu un vidēji savos vārtos ielaida 4,65 ripas. Sezonas lielāko daļu viņs pavadīja fārmklubā Amerikas hokeja līgā (AHL).
Izlasei būs jāiztiek bez cīņu par Stenlija kausu turpinošajiem vārtsarga Frederika Andersena un uzbrucēja Nikolaja Ēlera no Karolīnas "Hurricanes", kā arī savainotā Olivera Bjorkstranda no Tampabejas "Lightning". Tāpat izlasei nepievienosies pieredzējušais Larss Ellers no Otavas "Senators", 13 mačus Sietlas "Kraken" aizvadījušais Oskars Fiskers Melgords un četras spēles Vegasas "Golden Knights" nospēlējušais Jonass Rondbjergs.
Pagājušajā gadā mājas čempionātā (rīkoja kopā ar Zviedriju) dāņi pārsteidzoši iekļuva pusfinālā, ceturtdaļfinālā ar 2:1 šokējot zvaigžņoto Kanādas izlasi. Turpinājumā gan tika zaudēts Šveicei un cīņā par bronzu arī Zviedrijai. Ar Kanādas un Zviedrijas izlasēm dāņi spēlēs arī šogad, bet grupu turnīrā.
Sastāvu nosaukusi cita B grupas dalībniece Slovēnija. Arī šogad pasaules čempionātā Slovēnijas vīriešu hokeja izlasei palīdzēs ilggadējie valstsvienības līderi Roberts Saboličs un Roks Tičars, otrdien apstiprināja komanda. 37 gadus vecie uzbrucēji Tičars un Saboličs dosies uz savu 13. pasaules čempionātu, ieskaitot sacensības pirmajā divīzijā. Tāpat uz savām 13. meistarsacīkstēm dosies 36 gadus vecais aizsargs Blažs Gregorcs. No 25 izlasē iekļautajiem spēlētājiem 30 gadu slieksni pārsnieguši arī aizsargi Aleksandrs Magovacs (35), Miha Stebihs (34), kā arī uzbrucēji Anže Kuralts (34) un Kens Ograjenšeks.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē. Dānijas un Slovēnijas izlase spēlēs B grupā Fribūrā, kur pretiniekos būs Kanāda, Itālija, Norvēģija, Slovākija, Čehija un Zviedrija.
Dānijas hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Nikolajs Henriksens (Esbjergas "Energy"), Madss Segords (Otavas "Senators"), Frederiks Dihovs (Jēnšēpingas "HV71", Zviedrija);
aizsargi - Malte Setkovs (Rodovres "Mighty Bulls"), Kaspers Larsens (Herningas "Blue Fox"), Markuss Lauridsens ("Pustertal", Itālija), Mortens Jensens (Rungstedas "Seier Capital"), Daniels Bāstrups (Odenses "Bulldogs"), Anderss Kohs (Grācas "99ers", Austrija), Jespers Jensens Ābo (Klāgenfurtes KAC, Austrija), Filips Brugisers (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija);
uzbrucēji - Olivers Kjērs, Filips Šulcs (abi - Esbjergas "Energy"), Frederiks Storms, Patriks Rasels (abi - Ķelnes "Haie", DEL), Aleksandrs Trū (Jiveskiles JYP, Somija), Mortens Poulsens (Herningas "Blue Fox"), Jakobs Šmits-Svejstrups (Vojensas "Sonderjyske"), Fēlikss Šēls (Šveningeras "Wild Wings", Vācija), Kristians Vejse (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Matīass Froms (Klāgenfurtes KAC, Austrija), Dāvids Madsens ("Vasterviks", Zviedrija), Niks Olesens (Česke Budejovices "Motor", Čehija), Mikels Ogords (Šellefteo "AIK", Zviedrija), Joakims Blikfelds (Tamperes "Tappara", Somija).
Slovēnijas hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Lukašs Horaks, Luka Kolins (abi - Ļubļanas "Olimpija"), Žans Uss ("Jesenice");
aizsargi - Rožle Bohincs, Aļošā Črnovičs, Jans Čosičs, Blažs Gregorcs (visi Ļubļanas "Olimpija"), Jans Goličičs (Blainvilas-Buabriānas "Armada", QMJHL), Aleksandrs Magovacs (Amjēnas "Gothiques", Francija), Makss Perčičs (Prāgas "Slavia", Čehija), Miha Štebihs (Tršebīčas "Horacka Slavia", Čehija);
uzbrucēji - Miha Beričičs, Jans Drozgs, Marcels Mahkovecs, Roberts Saboličs, Niks Simšičs, Jaka Sodja (visi - Ļubļanas "Olimpija"), Žans Jezovšeks (Lindavas "Islanders", Vācija), Anže Kuralts (Fehervāras AV19, Ungārija), Nace Languss (Augustanas universitāte, NCAA), Lūka Mavers, Kens Ograjenšeks (abi - Lincas "Black Wings", Austrija), Filips Sitars (Renselēras RPI, NCAA), Roks Tičars ("Pustertal", Itālija), Matics Toroks (Tamperes "Ilves", Somija).