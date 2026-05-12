Leģendas pret jaunajām zvaigznēm: Grīziņkalnā sāksies jaunā “Ghetto Games” sezona
Ar īpašu notikumu – Zvaigžņu spēli, kurā savā starpā tiksies pieredzējušās leģendas un jaunās paaudzes spilgtākie spēlētāji – 13. maijā Grīziņkalnā tiks atklāta jau 18. “Ghetto Games” sezona.
“Pieredzējušo zvaigžņu” komandā būs kustības līderis Raimonds Elbakjans – “Ghetto Games” dibinātājs un iedvesmotājs, kurš ne tikai organizē pasākumus, bet arī pats regulāri iziet laukumā.
Viņam pievienosies Edgars Krūmiņš – olimpiskais čempions, kā arī Artūrs Strēlnieks, kurš ir divkārtējs Latvijas Basketbola līgas čempions. Komandu papildinās arī Kristaps Dārgais – Latvijas Basketbola līgas leģenda un visu laiku izcilākais latviešu dankeris, kurš šogad noslēdza profesionālā basketbolista karjeru.
Savukārt “jauno zvaigžņu” komandā redzēsim spēlētājus, kuri pārstāv nākamo ielu basketbola paaudzi. Eduards Avotiņš – profesionāls 3x3 basketbolists, pašreizējais “Kings of Air” čempions, Kristers Pauls Maura – Latvijas 3x3 jauniešu izlašu pārstāvis, kā arī Markuss Mamajs un Mārtiņš Piternieks, kuri ir Latvijas U23 izlases spēlētāji.
“18 gadi tradicionāli saistās ar pilngadību un savā ziņā pirmās lielās atbildības uzņemšanos. Ghetto Games ir turējis rūpi par jauniešiem un veselīgu dzīvesveidu jau no pirmās dienas, tāpēc šo jubileju varam nosvinēt sakārtotā vidē, ar enerģiskiem dalībniekiem un domājot par nākamajiem lielajiem sapņiem un izaicinājumiem,” saka Ghetto Games dibinātājs Raimonds Elbakjans.
Sezonas atklāšanas dienā līdztekus Zvaigžņu spēlei notiks arī tradicionālais “Ghetto Basket” 3x3 turnīrs dažādās vecuma grupās, piedāvājot iespēju piedalīties gan jaunākajiem dalībniekiem, gan pieredzējušiem spēlētājiem. Pasākuma programmā paredzēti konkursi, muzikāli priekšnesumi un dažādas aktivitātes skatītājiem visas dienas garumā no plkst. 16:00 -23:00. Tāpat apmeklētājus sagaida arī saldais pārsteigums – kūka. Pirmoreiz atklāšanas svētkus būs iespēja piedzīvot visā Latvijā, “Radio SWH TV” tiešraidē no 16:00-21:00.
Šosezon īpaša uzmanība tiks pievērsta arī jauniem formātiem – “Ghetto Gladiatoru batliem” 17+ grupā, Slavenību līgai, kā arī digitālajai pieredzei ar jauno “Ghetto Games” aplikāciju, kas vienuviet apkopos rezultātus, jaunumus un reģistrāciju turnīriem.
Tradicionāli lielākā daļa sezonas posmu norisināsies Grīziņkalnā, bet turnīri notiks arī citās Latvijas pilsētās un ārpus tās - 23.maijā Siguldā, 30.maijā Jēkabpilī, 31.maijā Krāslavā, 28.jūnijā Valmierā, 5.jūlijā Bauskā, 18.- 19. jūlijā Tallinā, 24.-26.jūlijā Ventspilī, 1.augustā Talsos, 8.augustā Cēsīs. Sezonas kulminācija būs Superfināls augusta beigās.