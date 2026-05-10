“Thunder” pārspēj “Lakers” un nonāk uzvaras attālumā no Rietumu konferences fināla
Oklahomasitijas "Thunder" komanda sestdien nonāca vienas uzvaras attālumā no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Rietumu konferences fināla.
Pērnā gada čempione "Thunder" viesos ar rezultātu 131:108 (31:25, 26:34, 33:20, 41:29) pārspēja Losandželosas "Lakers" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 3-0.
Adžajs Mičels aizvadīja savu karjeras ražīgāko spēli izslēgšanas turnīrā, izceļoties ar 24 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm. Šejs Gildžess-Aleksandrs guva 23 punktus un atdeva deviņas rezultatīvas piespēles.
"Lakers" vienībā Rui Hačimura guva 21 punktu, bet Lebronam Džeimsam bija 19 punkti, astoņas rezultatīvas piespēles un sešas atlēkušās bumbas. Ostins Rīvss guva 17 punktus un atdeva deviņas rezultatīvas piespēles.
Losandželosas komandas rezultatīvākais spēlētājs Luka Dončičs paceles cīpslas traumas dēļ izlaida 14. maču pēc kārtas, un, ņemot vērā rezultātu sērijā, visticamāk, sezona viņam ir noslēgusies.
"Thunder" uzvarējusi visās septiņās šīs sezonas izslēgšanas turnīra spēlēs, kā arī visos septiņos šīs sezonas mačos pret "Lakers".
Tikmēr Austrumu konferencē Klīvlendas "Cavaliers" mājās ar rezultātu 116:109 (32:30, 32:18, 19:33, 33:28) pārspēja Detroitas "Pistons", kas sērijā ir vadībā ar 2-1.
Donovans Mičels uzvarētājiem guva 35 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, Džeimsam Hārdenam bija 19 punkti, bet Džerets Elens guva 18 punktus.
Pretiniekiem Keids Kaningems pirmo reizi karjerā izslēgšanas turnīrā izcēlās ar "triple-double" - viņam bija 27 punkti, desmit atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles. Tobiass Heriss guva 21 punktu.
Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".