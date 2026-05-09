Latvijas jaunās florbolistes sagrauj polietes un nodrošina cīņu par septīto vietu
Latvijas U-19 sieviešu florbola izlase sestdien Itālijā pasaules čempionātā nodrošināja vietu labāko astotniekā un meistarsacīkstes noslēgs ar cīņu par septīto vietu.
Pirmajā spēlē par 7.-10. vietu Latvija ar 8:3 (4:0, 1:1, 3:2) apspēlēja Poliju.
Latvijas labā divus vārtus guva Loreta Nemiro, Olīvija Jarohoviča iekrāja trīs (1+2) punktus, bet vēl pa vienam precīzam metienam padevās Paulai Zālmanei, Dārtai Malkavai, Martai Rekei, Annijai Dārtai Dankfeldei un Martai Gaugerei.
Svētdien noslēdzošajā turnīra spēlē latvietes par septīto vietu cīnīsies ar Dānijas vai Vācijas dueļa uzvarētāju.
Turnīra pirmajā spēlē Latvijas U-19 izlase ar 17:3 (5:0, 7:2, 5:1) pārspēja Austrālijas valstsvienību, D grupas otrajā mačā latvietes ar 11:1 (5:0, 3:0, 3:1) pieveica Singapūras valstsvienību un noslēdzošajā cīņā ar 9:0 (2:0, 3:0, 4:0) uzvarēj Ungāriju, grupu turnīru noslēdzot ar trim graujošām uzvarām.
Iepriekšējā pasaules čempionātā Latvijas junioru izlase izcīnīja tikai vienu uzvaru un ierindojās devītajā vietā, tāpēc šajā čempionātā latvietes ir vienā apakšgrupā ar salīdzinoši vājākām izlasēm, taču pat vislabvēlīgākā scenārija gadījumā nevarēs izcīnīt vietu, kas būs augstāka par septīto.
Latvijas U-19 sieviešu florbola izlases sastāvs:
Vārtsardzes: Lizete Ošeniece ("Rīgas Lauvas"/"Irlava"/"Tukums"), Estere Elbrete (Kocēnu "Rubene");
Laukuma spēlētājas: Olīvija Jarohoviča, Dārta Malkava, Evelīna Barka, Adrija Krieviņa (visas - Cēsu "Lekrings"), Anete Gaile ("Rīgas Lauvas"), Paula Zālmane, Aleksa Adriana Alfere (abas - "Rīgas Lauvas"/"Irlava"/"Tukums"), Patrīcija Kubuliņa, Annija Dārta Dankfelde, Enija Kalniņa, Elīza Eikena (visas - "Ķekava"/"Latvijas Mediji"), Marta Reke, Elīna Dīce, Loreta Nemiro (visas - "NND/RJTC"), Asnāte Pēlmane, Sanija Ramona Ābeltiņa, Marta Gaugere, Ieva Jete Jansone (visas - Kocēnu "Rubene").