“VEF Rīga” sāk bronzas sēriju ar uzvaru pār “Rīgas zeļļiem”
"VEF Rīga" piektdien "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) bronzas sērijas pirmajā spēlē pārspēja "Rīgas zeļļi"/"Sefinance" komandu un sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-0.
"VEF Rīga" mājas spēlē uzvarēja ar rezultātu 94:84 (21:19, 20:22, 21:19, 32:24).
Uzvarētājiem ar 30 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām izcēlās Kristaps Ķilps, 18 punktus guva Kērtis Holiss, 17 punkti un 12 bumbas zem groziem bija Brendonam Hafmenam, bet 16 punktus guva Iļja Sidorovs.
"Rīgas zeļļiem" rezultatīvākais ar 31 punktu bija Frenkijs Fidlers, 13 punktus guva Roberts Bērziņš, 12 punkti bija Rolandam Šulcam, bet 11 punktus iemeta Jānis Bērziņš. Traumas dēļ spēli nepabeidza Deniss Krestiņins.
Pirmo reizi neviena finālsērijas spēle nenotiek Rīgā, kā arī pirmo reizi kopš 2009. gada finālā necīnās "VEF Rīga".
Galvaspilsētas komandas Latvijas - Igaunijas līgā šogad tikās divas reizes, un abos mačos uzvarēja "Rīgas zeļļi" - ar 97:88 un 80:77.
Pusfinālu sērijās abas komandas zaudēja izšķirošajos mačos par vietu finālā. "VEF Rīga" ar 2-3 zaudēja "Ventspilij", bet "Rīgas zeļļi" ar tādu pašu rezultātu piekāpās Latvijas - Igaunijas līgas čempionei "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/ViA).
Finālsērijā līdz trīs uzvarām ar 1-0 vadībā ir ventspilnieki.
Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".