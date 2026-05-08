“Eiropas aizsardzība ir krustcelēs” - Rīgā brīdina par iespējamu ASV soli NATO jautājumā
Eiropas Savienības (ES) aizsardzība ir krustcelēs iespējamā ASV lēmuma dēļ par izstāšanos no NATO, pauda Eiropas Tautas partijas (EPP) frakcijas koordinators drošības un aizsardzības jautājumos Nikola Paskāls de la Parte, piedaloties Rīgā notikušajā diskusijā "Eiropas drošības nākotne: perspektīva no austrumu flanga".
Viņaprāt, jautājums ir arī par to, vai ES aizsardzību organizēs sakārtotā vai nesakārtotā veidā, vai būs skaidri mērķi, vai šajā plānā ir paredzēta palīdzība no ASV. Spāņu politiķis klāstīja, ka nav skaidrs, vai jārēķinās ar labāko vai sliktāko scenāriju, ja ASV nolems nepalīdzēt NATO.
De la Parte secināja, ka ES institūcijām ir jāizstrādā plāns Eiropas aizsardzības veidošanai. Tas nozīmē, ka aizsardzībai būs vajadzīga Eiropas tehnoloģiski industriālā bāze un integrēti militārie spēki. Politiķa ieskatā nevar arī "nolikt uz galda naudu" un pēc tam domāt, ko ar to darīt. Viņaprāt, tas viss ir jāsaplāno.
Viņš akcentēja, ka Lietuvai un Polijai draudi nebūs tādi paši kā spāņiem, itāļiem vai francūžiem, tāpēc ir jāatrod kopīgie draudi un jādalās ar informāciju. Vienlaikus ir arī jānoskaidro, kādi ir civilie un militārie resursi, kuri palīdzēs pārvarēt problēmas. De la Parte piebilda, ka vienlīdz svarīgs ir finansējums, lai plānus ieviestu dzīvē.
Jau rakstīts, ka ASV prezidents Donalds Tramps vairākkārt ir asi kritizējis NATO, arī par atteikšanos pievienoties Savienotajām Valstīm karā pret Irānu.
Tramps žurnālistiem Baltajā namā atzina, ka esot ļoti vīlies NATO un ka karš atstājis uz alianses traipu, kas nekad neizzudīs, atkārtoti norādot, ka NATO esot "papīra tīģeris".
Kā vēstīts, piektdien Rīgā notika EPP frakcijas Ārpolitikas darba grupas rīkota diskusija. Darba grupas vadītāja un pasākuma iniciatore ir Latviju pārstāvošā eiroparlamentāriete Sandra Kalniete (JV).