Ķekavā sāks izbūvēt jaunas autostāvvietas
12. maijā Ķekavā, starp daudzdzīvokļu mājām Gaismas ielā 2A, 6 un 8, sāksies stāvvietu izbūve 16 automašīnām.
Kā vēsta Ķekavas novada pašvaldība, šī stāvvietu izbūve ir viena no idejām, kas uzvarēja 2024. gada līdzdalības budžeta konkursā. Pieteicējs — dzīvokļu īpašnieku biedrība “Gaismas 6”; kopējās izmaksas 53 355 eiro (ar PVN).
Mērķis — pilnveidot publiski pieejamo infrastruktūru un labiekārtot teritoriju, veicinot videi draudzīgu, ilgtspējīgu Ķekavas attīstību. Ieplānota ne vien papildu stāvvietu izbūve, bet arī apkārtējās vides uzlabošana: ierīkota ievalka lietusūdens novadīšanai, uzstādīts soliņš, atkritumu urna, velo statīvs, kā arī sagatavota infrastruktūra elektroauto uzlādes stacijām.
Būvdarbu laikā ierobežota automašīnu novietošana un iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi, taču piekļuve visām ēkām saglabāta. Darbus plānots pabeigt trīs nedēļās no uzsākšanas brīža. Būvdarbus veiks SIA “GP Holding”.